Чи є наразі загроза ракетного удару з Чорного моря: прогноз Гуменюк

Станом на зараз ракетна загроза з боку Чорного моря досить висока, але не критична.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ постійно маневрує, тому що бояться бути ураженими.

– Намагаються триматися максимально далеко від контрольованого Україною берега. Для них вже звична відстань у 100 морських миль – це 180-200 км, тяжіють вони у бік Новоросійська, – пояснила вона.

Гуменюк повідомила, що зараз у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів, зокрема один надводний ракетоносій, споряджений вісьмома Калібрами.

– Як правило, під час ракетної атаки ворог намагається активізувати ракетоносії, виводити їх у райони пусків. Цієї ночі були маневри, але залучення не було. Цілком ймовірно, що вони роблять такі паузи в нічних атаках, щоб десь приспати пильність наших оборонців, десь намагаються підшукати ключі до слабких місць в ППО. Тому треба бути уважними, – додала вона.

На її думку, наступного разу РФ може атакувати з моря також саме вночі, як це робить останнім часом, отримуючи “подвійний ефект”, тобто намагається виснажувати і терплячість українців, і систему ППО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 454-ту добу.

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Фото: Ukraine Media Center Odesa

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