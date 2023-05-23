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Татьяна Забожко, редактор ленты

Уничтожено 8 БпЛА – Воздушные силы о ночной атаке РФ

Уничтожено 8 БпЛА – Воздушные силы о ночной атаке РФ

Ночью 23 мая российские войска атаковали Украину беспилотниками.

Обновлено в 08:11. Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, на разных направлениях были уничтожены шесть вражеских ударных беспилотников Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА Мерлин-ВР.

Обновлено в 07:45. Два вражеских ударных беспилотника Shahed-136/131 были ликвидированы противовоздушной обороной Воздушного командования Юг над Николаевской областью, сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

Обновлено в 06:23. Первым об уничтожении всех беспилотников во время ночной атаки 23 мая сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 454-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Дрони
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