Понад 100 вбитих щодоби: в ЗСУ назвали середній показник втрат РФ у Бахмуті

Чисельність угруповання військ РФ, яке воює в районі міста Бахмут (Донецька область), перевищує 40 тис. осіб. Водночас ворог щодня там втрачає понад 100 окупантів убитими і стільки ж – пораненими.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

За його словами, окупанти стягнули на Бахмутський напрямок кілька сотень танків, а також артилерію та реактивні системи залпового вогню.

– У районі Бахмута воює понад 40 тис. російських військ, у них приблизно 250 танків, до 300 артилерійських гармат і до 150 РСЗВ, – зазначив речник.

Череватий нагадав про кількість втрат РФ у Бахмуті, які озвучували президент США Джо Байден і координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Йдеться про приблизно 100 тис. пораненими та вбитими.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков озвучував втрати РФ на Бахмутському напрямку у 70 тис. вбитими й пораненими.

– Можливо, він говорив про меншу ділянку. Всі ці цифри абсолютно релевантні з огляду на їхні щоденні втрати, – заявив Череватий.

Він уточнив, що лише за добу в районі Бахмута загинули 120 окупантів, а ще 144 зазнали поранень. Тобто йдеться про “роту вбитих і роту поранених”, що дуже багато.

Череватий наголосив, що понад 100 вбитими і стільки ж пораненими – це середньостатистичні втрати ворога за добу.

– Цифра за останню добу – 120 вбитих і 144 поранених – це якраз середньостатистичний показник. Це йдеться про Бахмут та околиці, – заявив він.

Днями командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські воїни наближаються до взяття Бахмута в тактичне оточення. ЗСУ просуваються флангами у передмісті.

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