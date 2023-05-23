ЗСУ утримують плацдарм у Бахмуті, щоб не допустити його повного захоплення – Череватий

Українські військові утримують позиції у південно-західній частині Бахмута (Донецька область). Йдеться про невеликий плацдарм, оборона якого не дозволяє ворогу повністю захопити місто.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

– Це невеликий плацдарм, який ми утримуємо для недопущення повного взяття росіянами міста. І туди є можливість доставляти боєприпаси та все необхідне для оборони, – зазначив він.

Череватий підтвердив, що йдеться про район “Літака”. Він уточнив, що українські захисники утримують низку будівель у місті.

– І в нас ще є там фортифікаційні споруди, окопи, опорні пункти, зокрема й у південно-західній частині міста, – додав Череватий.

Він звернув увагу, що в неділю, 21 травня, Сили спеціальних операцій публікували відео з самого Бахмута.

Череватий також поінформував, що українські захисники просуваються на флангах довкола Бахмута. Протягом минулого тижня відстань просування становила від 150 м до 2 км на добу.

А станом на 22 травня бійці просунулися на різних ділянках на відстань від 250 до 400 м.

– Це небагато. Але це дозволяє нам зайняти панівні висоти, щоб краще завдавати уражень по угрупованнях ворога в Бахмуті, – наголосив Череватий.

Він уточнив, що просування відбувається в межах оборонної операції на Бахмутському напрямку. Речник пояснив, що вона є успішною, оскільки допомогла реалізувати ключові цілі: ворог не зміг прорватися, поламати бойові порядки ЗСУ, знищити наше угруповання військ, яке там воює, та оточити його.

Водночас українські захисники завдали окупантам колосальних втрат. Саме з цим пов’язані заяви власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина про “виведення” найманців із Бахмута з 25 травня.

За словами Череватого, у “вагнерівців” немає снарядного голоду, проте “є серйозні проблеми з людьми”: закінчується особовий склад через великі втрати. А поповнювати його немає звідки.

І Пригожин, ймовірно, хотів би вивести бойовиків із міста, щоб “зберегти залишки свого особового складу та репутації”.

Нещодавно в Міноборони України спростували заяви окупантів про начебто повне “захоплення” Бахмута.

Президент України Володимир Зеленський також наголошував, що українські військові продовжують виконувати в Бахмуті важливе завдання, а війська РФ не контролюють місто.

За словами командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського, ЗСУ наближаються до взяття Бахмута в тактичне оточення.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

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