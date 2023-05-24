Это новый уровень ведения боевых действий: эксперт объяснил, как F-16 помогут выиграть войну

Использование американских истребителей F-16 в войне поможет ВСУ выйти на новый уровень ведения боевых действий.

Об этом в эфире телемарафона рассказал Константин Криволап, авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель КБ им. Антонова.

— F-16 — это самолет, который “общается” с соседним самолетом, с центром управления. Он может получать информацию от средств ПВО, Patriot, Nasams, Iris-T. Первой его миссией будет патрулирование воздуха для защиты нашего воздушного пространства. Что касается его тактического применения, то это нанесение ударов по наземным целям, кораблям, инфраструктуре, уничтожение воздушных целей. Также это подавление систем ПВО, РЭБ, — объяснил он.

Впрочем, по словам эксперта, для использования F-16 Украине нужно подготовить инфраструктуру, а также решить ряд организационных и логистических вопросов.

— Пилотов обучить — это одно дело. Нам надо подготовить инфраструктуру, решить ряд организационных технических вопросов, подготовить специальность “техник самолета”. Есть мануалы на эти F-16, оборудование имеет свою специфику, есть порядок осмотра самолета. Это труд не меньше, чем освоение профессии пилота F-16. Также надо решить ряд логистических проблем — поставки запчастей, настройка, обслуживание специалистами, — добавил он.

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