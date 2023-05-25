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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Атака Shahed на Київ: у ЗСУ показали, як небо боронять німецькі САУ Gepard

САУ Gepard Shahed

Чергову масовану атаку іранських дронів Shahed на Київ допомагали відбити українські військові, які керують потужною самохідною зенітною установкою Gepard.

Про це повідомляє командування Об’єднаних сил ЗСУ.

Цієї ночі ворог уже вдванадцяте намагався вдарити по Києву дронами-камікадзе Shahed-136/131, навіть у кілька хвиль. Проте всі російські безпілотники знищила наша протиповітряна оборона.

Як повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, до відбиття атаки залучалися як підрозділи зенітних ракетних військ і винищувальна авіація Протиповітряних сил, так і мобільні вогневі групи протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України.

Український військовий, який виконує завдання у північній операційній зоні, заявив, що жоден Shahed чи ракета повз них не пройшли – всі цілі збито.

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ППО Iris-T

Установка Gepard швидко виходить на ціль і знищує її. Цей калібр дозволяє знищувати всі ворожі цілі, які проходять над їхньою зоною відповідальності, заявив інший військовий.

Сергій Наєв наголосив, що на сьогодні силам і засобам протиповітряної оборони України немає рівних у всьому світі. Вони самостійно закривають небо над країною, а відсоток збитих ворожих цілей б’є усі рекорди.

– Я щиро дякую кожному військовослужбовцю, який боронить українське небо у північній операційній зоні та робить усе для того, щоб наші співвітчизники почувалися в безпеці під час повітряних тривог, – заявив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, що у березні воїни Повітряних сил Німеччини провели тактичну підготовку українських військових на системі ППО IRIS-T  Infra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled SLM.

А раніше Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО IRIS-T. 

Фото: скриншот

Війна в Україні, Німеччина, Сергій Наєв
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