Рятувальники закінчили розбір завалів у Дніпрі: двоє загиблих, ще 32 поранених

Уранці 26 травня російські війська завдали ракетного удару по поліклініці в Дніпрі. Внаслідок цього було поранена 31 людина, ще двоє – загинули. Ще трьох осіб шукають рятувальники.

Від обстрілу, окрім поліклініки, зазнали руйнувань ветеринарна клініка, приватні та багатоквартирні будинки, автівки жителів міста.

Оновлено о 09:46. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, зараз комунальні служби продовжують вивозити зруйновані конструкції.

На зараз відомі особи двох людей, життя яких забрала ця атака. Знайдені фрагменти тіл передано на експертизу.

– Нагадаю, що в області діє програма підтримки родин загиблих цивільних. Це 300 тис. грн – для кожної такої сім’ї. Довкола місця прильоту пошкоджені понад три десятки багатоповерхівок та більш ніж 20 приватних будинків, – наголосив Сергій Лисак.

Оновлено 27 травня о 09:35. Станом на ранок пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено.

Оновлено о 18.50. Травмовано 31 особу, 2 осіб загинули. Пожежі, що виникли в будівлях медичного закладу та ветеринарної клініки ліквідовані на площі понад 1 тисячу квадратних метрів. Наразі продовжуються роботи по розбору завалів та пошуку людей.

Оновлено о 18.20. Протягом ночі у Дніпрі ймовірно завершать активну фазу пошуків людей, доля яких після ракетного удару РФ залишається невідомою.

Про це під час телемарафону Єдині новини повідомив голова ДСНС Сергій Крук.

Оновлено о 17:00. Вже 30 постраждалих, серед яких двоє дітей. З трьома людьми, які могли тут перебувати, досі немає зв’язку.

Про це повідомили в ОВА.

Оновлено о 16:50. 27 травня у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки однієї з лікарень міста.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Оновлено о 15:12. Станом на цю хвилину рятувальники ліквідували пожежі в поліклініці та ветеринарній клініці.

Приборкували вогонь 52 рятувальники за допомогою 18 одиниць техніки.

Оновлено о 14:23. Від удару ворожої ракети загинув 69-річний чоловік, який у момент обстрілу проходив повз будівлі.

Тіло ще одного загиблого чоловіка дістали з-під завалів ветклініки. За словами рятувальників, чоловік працював у цьому закладі.

Постраждалих на цю хвилину – 23.

21 людина перебуває в стаціонарі, серед них троє – у важкому стані.

Серед поранених – хлопчики трьох і шести років. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої важкості.

Гасіння пожеж, що спалахнули під час обстрілу, тривають.

Оновлено об 11:57. Влучили окупанти в поліклініку.

Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранені.

На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих.

Залучені всі необхідні служби.

– Вічна пам’ять загиблому та співчуття рідним. Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час – це наші люди. А наші люди – це найдорожче, що є в Україні, – зауважив президент України Володимир Зеленський.

Оновлено об 11:13. Поцілили окупанти по медзакладу.

Є постраждалі. Інформація уточнюється.

– Єдине офіційне джерело інформації – обласна військова адміністрація. Не розповсюджуйте зайвого. Не поширюйте фейки, – закликав керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

– Виродки влупили ракетою по медицині. Зберігаємо спокій та дотримуємось усього, про що говорить Петрович (Сергій Лисак, – Ред.), – наголосив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Оновлено о 10:37. За свідченнями місцевих жителів, після прильоту в небо здійнявся густий дим.

Повітряна тривога в обласному центрі тривала 34 хв – із 10:30 до 11:04.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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