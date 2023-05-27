Спасатели закончили разбор завалов в Днепре: двое погибших, 32 раненых

Утром 26 мая российские войска нанесли ракетный удар по поликлинике в Днепре. В результате был ранен 31 человек, еще двое — погибли. Троих человек ищут спасатели.

От обстрела, кроме поликлиники, подверглись разрушениям ветеринарная клиника, частные и многоквартирные дома, автомобили жителей города.

Обновлено в 09:46. По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, сейчас коммунальные службы продолжают вывозить разрушенные конструкции.

Ужеизвестны личности двух людей, жизни которых унесла эта атака. Найденные фрагменты тел переданы на экспертизу.

— Напомню, что в области действует программа поддержки семей погибших гражданских. Это 300 тыс. грн — для каждой такой семьи. Вокруг места прилета повреждены более трех десятков многоэтажек и более 20 частных домов, — подчеркнул Сергей Лысак.

Обновлено 27 мая в 09:35. По состоянию на утро поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения завершены.

Обновлено в 18:50. Травмирован 31 человек, 2 — погибли. Пожары, возникшие в зданиях медицинского учреждения и ветеринарной клиники, ликвидированы на площади более 1 тысячи кв.м. В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.

Обновлено в 18:20. В течение ночи в Днепре, вероятно, завершат активную фазу поисков людей, судьба которых после ракетного удара РФ остается неизвестной.

Об этом во время телемарафона Єдині новини сообщил глава ГСЧС Сергей Крук.

Обновлено в 17:00. Уже 30 пострадавших, среди которых двое детей. С тремя людьми, что могли здесь находиться, до сих пор нет связи.

Об этом сообщили в ОВА.

Обновлено в 16:50. 27 мая в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате ракетной атаки одной из больниц города.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Обновлено в 15:12. На данный момент спасатели ликвидировали пожары в поликлинике и ветеринарной клинике.

Боролись с огонем 52 спасателя с помощью 18 единиц техники.

Обновлено в 14:23. От удара вражеской ракеты погиб 69-летний мужчина, который в момент обстрела проходил мимо зданий.

Тело еще одного погибшего мужчины достали из-под завалов ветклиники. По словам спасателей, мужчина работал в этом заведении.

Пострадавших на эту минуту – 23.

21 человек находится в стационаре, среди них трое – в тяжелом состоянии.

Среди раненых – мальчики трех и шести лет. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Тушение пожаров, вспыхнувших при обстреле, продолжаются.

Обновлено в 11:57. Попали оккупанты в поликлинику.

На данный момент один человек погиб и 15 ранены.

На месте идет ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших.

Вовлечены все необходимые службы.

– Вечная память погибшему и соболезнования родным. Должны победить этих изуверов безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине, – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Обновлено в 11:13. Попали оккупанты по медучреждению.

Есть пострадавшие. Информация уточняется.

– Единственный официальный источник информации – областная военная администрация. Не распространяйте фейки, – призвал руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

– Изверги ударили ракетой по медицине. Сохраняем спокойствие и соблюдаем все, о чем говорит Петрович (Сергей Лысак, – Ред.), – отметил городской глава Днепра Борис Филатов.

Обновлено в 10:37. По свидетельству местных жителей, по прилету в небо взвился густой дым.

Воздушная тревога в областном центре длилась 34 минуты – с 10:30 до 11:04.

Полномасштабная война в Украине длится уже 457-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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