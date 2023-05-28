С 1 июля ФЛП могут лишить льгот: что изменится

С 1 июля Верховная Рада Украины в случае принятия законопроекта №8401 может лишить физических лиц-предпринимателей ряда льгот.

Принятием проекта Закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения украинские парламентарии стремятся выполнить обязательства в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года.

В частности, согласно пункту 15 этого Меморандума, Украина обязалась как можно скорее восстановить довоенное состояние налоговой политики.

Если народные избранники поддержат законопроект №8401, то уже с 1 июля:

физические лица-предприниматели и юридические лица не смогут быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода; физические лица-предприниматели, плательщики единого налога I и II групп снова будут уплачивать единый налог; вернутся документальные проверки, возобновится течение сроков (сроки представления налоговой отчетности, проведения проверок, получения налоговой информации контролирующими органами, проведение процедуры административного обжалования и т.п.), определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы; будут возобновлены штрафы за нарушение:

налогового законодательства,

правильности начисления, исчисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

порядка использования регистраторов расчетных операций/программных регистраторов расчетных операций.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, только за счет отмены права для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода в бюджеты в 2023 году дополнительно будет привлечено около 8 млрд грн.

Источник : Верховная Рада

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