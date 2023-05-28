Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Российские дроны Ланцет: что о них известно и повлияют ли они на ход войны
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

С 1 июля ФЛП могут лишить льгот: что изменится

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

С 1 июля Верховная Рада Украины в случае принятия законопроекта №8401 может лишить физических лиц-предпринимателей ряда льгот.

Принятием проекта Закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения украинские парламентарии стремятся выполнить обязательства в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года.

В частности, согласно пункту 15 этого Меморандума, Украина обязалась как можно скорее восстановить довоенное состояние налоговой политики.

Если народные избранники поддержат законопроект №8401, то уже с 1 июля:

  1. физические лица-предприниматели и юридические лица не смогут быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;
  2. физические лица-предприниматели, плательщики единого налога I и II групп снова будут уплачивать единый налог;
  3. вернутся документальные проверки,
  4. возобновится течение сроков (сроки представления налоговой отчетности, проведения проверок, получения налоговой информации контролирующими органами, проведение процедуры административного обжалования и т.п.), определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;
  5. будут возобновлены штрафы за нарушение:
  • налогового законодательства,
  • правильности начисления, исчисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • порядка использования регистраторов расчетных операций/программных регистраторов расчетных операций.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, только за счет отмены права для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода в бюджеты в 2023 году дополнительно будет привлечено около 8 млрд грн.

Источник: Верховная Рада
Война в Украине, Верховна Рада, Верховна Рада IX скликання, Депутати Верховної Ради, Льготы, Податки, Податковий кодекс, ФЛП
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Две причины. Эксперт назвал цель атак РФ по столице
С 1 июля ФЛП могут лишить льгот: что изменится
Правительство Австрии объявило о выделении €2 млн на разминирование в Украине
Міни
Украина намерена ввести против Ирана санкции на 50 лет
Верховна Рада
В Черном и Азовском морях ракетоносителей нет – ВМС ВСУ
Кораблі РФ
В РФ обсуждают шестидневку: что об этом говорят в разведке Британии
Сергій Шойгу на заводі Дагдизель в РФ
Видео
Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (28.05.2023)
С 1 июля ФЛП могут лишить льгот: что изменится
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (28.05.2023)
С 1 июля ФЛП могут лишить льгот: что изменится
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (28.05.2023)
С 1 июля ФЛП могут лишить льгот: что изменится
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (28.05.2023)
С 1 июля ФЛП могут лишить льгот: что изменится
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь