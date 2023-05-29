Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Опека над пожилыми людьми: как оформить и какие документы необходимы
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Взрывы в Мариуполе: уничтожены несколько складов и баз оккупантов

Взрывы в Мариуполе: уничтожены несколько складов и баз оккупантов
Фото: Getty Images

Российские захватчики долгое время считали Мариуполь, который находится в 80 км от линии фронта, тыловым. Однако ситуация изменилась.

Об этом в Telegram сообщает Мариупольский городской совет.

– Количество ударов по базированию российских оккупантов на Мариупольском направлении увеличивается. На днях в Мариуполе и районе прогремели взрывы, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, были нанесены удары в Юрьевке, Никольском и Урзуфе. Здесь находятся склады БК и базы россиян.

— Недавно эти населенные пункты оккупанты считали тыловыми, но ситуация меняется, — добавили в горсовете.

Напомним, что вечером 28 мая одновременно в двух оккупированных городах раздались взрывы – в Бердянске и Мариуполе.

Война в Украине, Мариуполь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Предоставить F-16. После очередной атаки РФ Кулеба призвал партнеров усиливать ПВО Украины
Дмитро Кулеба
Не только для истощения ПВО: почему РФ усилила частоту атак на Киев
Х-555
Жительнице Херсона удалось вернуть дочь, которую знакомая вывезла в РФ ради финансовой выгоды
Взрывы в Мариуполе: уничтожены несколько складов и баз оккупантов
Взрывы в Киеве: обломки ракет нашли в трех районах столицы
Взрывы в Мариуполе: уничтожены несколько складов и баз оккупантов
Бесплатное лечение и скидки на коммуналку: какие льготы предусмотрены для УБД 2023
військові ЗСУ
Видео
Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.05.2023)
Взрывы в Мариуполе: уничтожены несколько складов и баз оккупантов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.05.2023)
Взрывы в Мариуполе: уничтожены несколько складов и баз оккупантов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.05.2023)
Взрывы в Мариуполе: уничтожены несколько складов и баз оккупантов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (28.05.2023)
Взрывы в Мариуполе: уничтожены несколько складов и баз оккупантов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь