Взрывы в Мариуполе: уничтожены несколько складов и баз оккупантов

Российские захватчики долгое время считали Мариуполь, который находится в 80 км от линии фронта, тыловым. Однако ситуация изменилась.

Об этом в Telegram сообщает Мариупольский городской совет.

– Количество ударов по базированию российских оккупантов на Мариупольском направлении увеличивается. На днях в Мариуполе и районе прогремели взрывы, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, были нанесены удары в Юрьевке, Никольском и Урзуфе. Здесь находятся склады БК и базы россиян.

— Недавно эти населенные пункты оккупанты считали тыловыми, но ситуация меняется, — добавили в горсовете.

Напомним, что вечером 28 мая одновременно в двух оккупированных городах раздались взрывы – в Бердянске и Мариуполе.

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