Взрывы в Мариуполе: уничтожены несколько складов и баз оккупантов
Российские захватчики долгое время считали Мариуполь, который находится в 80 км от линии фронта, тыловым. Однако ситуация изменилась.
Об этом в Telegram сообщает Мариупольский городской совет.
– Количество ударов по базированию российских оккупантов на Мариупольском направлении увеличивается. На днях в Мариуполе и районе прогремели взрывы, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, были нанесены удары в Юрьевке, Никольском и Урзуфе. Здесь находятся склады БК и базы россиян.
— Недавно эти населенные пункты оккупанты считали тыловыми, но ситуация меняется, — добавили в горсовете.
Напомним, что вечером 28 мая одновременно в двух оккупированных городах раздались взрывы – в Бердянске и Мариуполе.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко