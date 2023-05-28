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Малиновская Ангелина, редактор ленты

”Бавовна” под вечер: в Бердянске и Мариуполе раздались взрывы

Вибух
Фото: Depositphotos

Вечером 28 мая одновременно в двух оккупированных городах раздались взрывы – в Бердянске и Мариуполе.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что “прилеты” зафиксированы в Мангушском районе, в Ялте и селе Юровка, а также в нп Никольское.

— По треугольнику Мангуш/Никольское/Мариуполь не менее шести раз сработала ПВО, — написал он в Telegram.

В СМИ говорят, что под Мариуполем попадание в базу оккупантов, которая расположена в лагере Солнечный.

В сети показали фото из оккупированного Бердянска, на которых виден дым.

— Еще минимум 5 попаданий от ВСУ по российским позициям в Бердянской громаде! Российское ПВО в очередной раз показало свою неэффективность, — говорится в сообщении Бердянской городской военной администрации в Telegram.

При этом официальные власти города призвали дождаться подробностей и официального подтверждения Генштаба.

Напомним, что 27 мая в Мариуполе Донецкой области прогремело по меньшей мере три мощных взрыва. Было зафиксировано задымление в Мариуполе со стороны железнодорожного вокзала.

Утром в этот же день селе Новопетровка Бердянского района раздались мощные взрывы — был прилет по базам отдыха, где размещался личный состав российских войск.

Ночью 26 мая в Бердянске также было громко. Местные жители сообщали о звуках детонации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 459-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Бердянск, Война в Украине, Взрыв, Мариуполь
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