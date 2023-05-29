Вибухи у Маріуполі: знищено декілька складів та баз окупантів

Російські загарбники тривалий час вважали Маріуполь, розташований за 80 км від лінії фронту, тиловим. Проте ситуація змінилася.

Про це у Telegram повідомляє Маріупольська міська рада.

– Кількість ударів по базуванню російських окупантів на Маріупольському напрямку збільшується. Днями у Маріуполі та районі пролунали вибухи,- йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, було завдано ударів у Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі. Там розміщені склади БК та бази росіян.

– Нещодавно ці населені пункти окупанти вважали тиловими, але ситуація змінюється, – додали в міськраді.

Нагадаємо, що ввечері 28 травня одночасно у двох окупованих містах пролунали вибухи – у Бердянську та Маріуполі.

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