Вибухи у Маріуполі: знищено декілька складів та баз окупантів
Російські загарбники тривалий час вважали Маріуполь, розташований за 80 км від лінії фронту, тиловим. Проте ситуація змінилася.
Про це у Telegram повідомляє Маріупольська міська рада.
– Кількість ударів по базуванню російських окупантів на Маріупольському напрямку збільшується. Днями у Маріуполі та районі пролунали вибухи,- йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, було завдано ударів у Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі. Там розміщені склади БК та бази росіян.
– Нещодавно ці населені пункти окупанти вважали тиловими, але ситуація змінюється, – додали в міськраді.
Нагадаємо, що ввечері 28 травня одночасно у двох окупованих містах пролунали вибухи – у Бердянську та Маріуполі.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко