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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Под завалами многоэтажки в Голосеевском районе ищут людей: что известно

Пожежа в Голосіївському районі 30 травня 2023

В многоэтажке в Голосеевском районе Киева, куда ночью 30 мая упали обломки дронов-камикадзе типа Shahed, предположительно разрушено перекрытие между этажами.

Под возможными завалами могут оставаться люди, поэтому продолжаются поисковые работы, отмечает начальник городской военной администрации Сергей Попко.

Из дома, где во время вражеской загорелись последние два этажа, эвакуировано более 20 жителей.

По предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко добавляет: эта многоэтажка – не единственная, что пострадала во время ночной атаки в Голосеевском районе.

Там ночью 30 мая поврежден еще один жилой дом.

В целом, по данным мэра, в Голосеевском районе госпитализировали четырех пострадавших. Трем медики оказали помощь на месте.

Отметим, что во время ночной атаки силы противовоздушной обороны в воздушном пространстве Киева уничтожили более 20 беспилотников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 461-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: КГВА, Виталий Кличко

Фото: КГВА

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Київ, Російська агресія, РФ
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