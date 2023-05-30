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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Під завалами багатоповерхівки в Голосіївському районі шукають людей: що відомо

Пожежа в Голосіївському районі 30 травня 2023

У багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва, куди вночі 30 травня впали уламки дронів-камікадзе типу Shahed, імовірно, зруйновано перекриття між поверхами.

Під можливими завалами можуть залишатися люди, тому тривають пошукові роботи, зазначає начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

Із будинку, де під час ворожої зайнялись останні два поверхи, евакуйовано понад 20 мешканців.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє постраждали.

Міський голова Києва Віталій Кличко додає: ця багатоповерхівка – не єдина, що постраждала під час нічної атаки в Голосіївському районі.

Там уночі 30 травня пошкоджено ще один житловий будинок.

Загалом, за даними мера, у Голосіївському районі госпіталізували чотирьох постраждалих. Трьом медики надали допомогу на місці.

Зауважимо, що під час нічної атаки сили протиповітряної оборони в повітряному просторі Києва знищили понад 20 безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 461-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: КМВА, Віталій Кличко

Фото: КМВА

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Київ, Російська агресія, РФ
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