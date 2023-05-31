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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

СБУ заблокировала имущество депутата-предателя от ОПЗЖ на сумму 500 млн грн

СБУ
Фото: Depositphotos

По материалам СБУ суд арестовал имущество экс-депутата Херсонского облсовета, который возглавил оккупационное “министерство сельского хозяйства и рыбной ловли” на временно захваченной части региона.

Решение суда касается активов коллаборанта и членов его семьи. Таким образом, юридически заблокировано более 400 объектов недвижимости, среди которых 350 земельных участков общей площадью более 1 200 га на Юге Украины.

Кроме того, арестованы десятки транспортных средств, 15 банковских счетов, а также корпоративные права в 5 агрокомпаниях и 3 торговых марках.

Общая сумма заблокированных активов составляет 500 млн грн.

– По данным следствия, бывший депутат входил в состав запрещенной партии ОПЗЖ и после захвата части Херсонщины одним из первых поддержал российских захватчиков. За такую “лояльность” гауляйтер Сальдо лично предложил ему руководящий пост в местной оккупационной администрации, — говорится в сообщении СБУ.

Также отмечается, что он назначил предателя руководителем созданной агрессором “межведомственной комиссии по контролю за осуществлением перевозок сельхозпродукции”.

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На этой должности экс-депутат организовывал разграбление имущества местных аграриев и вывоз украинского зерна в РФ.

Ему было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) УК Украины.

Пока фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной части нашего государства. Продолжаются комплексные меры по привлечению предателя к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

— При этом его корпоративные права, торговые марки и банковские счета уже переданы в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА). Еще часть имущества фигуранта, которая находится на временно оккупированной территории, также арестована и будет передана в АРМА сразу после освобождения Херсонщины, — добавляют в СБУ.

Источник: СБУ
Война в Украине, Державна зрада, СБУ, Херсонская область
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