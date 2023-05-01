По материалам СБУ 15 лет тюрьмы грозит бывшему нардепу от ОПЗЖ, который сбежал из Украины

СБУ совместно с ГБР собрала доказательную базу на бывшего народного депутата Верховной рады Украины IX созыва Олега Волошина, ему грозит 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– В течение 2020-2021 годов он активно способствовал высшему военно-политическому руководству РФ в проведении масштабной подрывной деятельности против Украины, – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств, в суд направлено обвинительное заключение по двум статьям УКУ:

ч. 1 ст. 111 (Государственная измена);

ч. 1 ст. 125 (Нанесение умышленного легкого телесного повреждения).

По данным контрразведки СБУ, Волошин целенаправленно пытался манипулировать общественным мнением украинских граждан в интересах страны-агрессора.

Находясь в рядах запрещенной партии ОПЗЖ, он публично распространял кремлевские нарративы об общественно-политической ситуации в нашем государстве.

– В своих многочисленных сообщениях в соцсетях и выступлениях в телеэфирах Волошин пытался дискредитировать Украину на международной арене. Он публично оправдывал создание и деятельность террористических организаций “ЛДНР”, – рассказали в СБУ.

Также следователи задокументировали факт причинения им умышленных телесных повреждений другому гражданину.

Накануне полномасштабного вторжения фигурант сбежал из Украины в РФ, где сейчас скрывается от правосудия.

В связи с этим прокуроры будут ходатайствовать о специальном судебном разбирательстве для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Источник : СБУ

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