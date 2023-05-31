ЕС усилит контроль за безвизовым режимом с третьими странами, среди которых — Украина

Еврокомиссия начинает процесс консультаций с Европейским парламентом и Советом ЕС, чтобы определить, как усовершенствовать механизм приостановления безвизовых режимов с ЕС.

Об этом говорится на сайте Европейской комиссии.

Механизм приостановления действия виз изложен в статье 8 Визового регламента. Его основная цель — обеспечить временное приостановление действия безвизового режима в случае внезапного и значительного роста нелегальной миграции или рисков для безопасности.

Отмечено, что безвизовый режим приносит значительные экономические, социальные и культурные преимущества государствам-членам ЕС и третьим странам. В то же время, прошлые годы показали, что безвизовый режим может вызвать значительные вызовы в сфере миграции и безопасности.

— Недостаточная согласованность визового режима с визовой политикой ЕС может превратить страну с безвизовым режимом в транзитный узел для нелегальных въездов в ЕС. Так произошло в случае безвизового въезда на Западные Балканы граждан стран, имеющих визовый режим с ЕС, что привело к увеличению количества нелегальных въездов в ЕС в 2022 году, — говорится в сообщении.

Кроме того, схемы предоставления гражданства инвесторам, применяемые третьими странами с безвизовым режимом, создают риски для безопасности ЕС, в частности, связанные с проникновением организованной преступности, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и коррупцией.

Для решения и предотвращения этих рисков ЕС хочет пересмотреть и усовершенствовать существующие правила, касающиеся мониторинга функционирования безвизовых режимов с третьими странами.

В частности, эти шаги могут включать:

новые основания для приостановления безвиза с учетом новых рисков;

адаптацию пороговых значений для запуска механизма приостановления безвиза;

изменение процедуры приостановления на более эффективную и гибкую;

усиление положений по мониторингу и отчетности.

На основании этого Комиссия представит осенью 2023 года законодательное предложение по пересмотру механизма приостановления безвиза.

Сейчас ЕС имеет безвизовый режим с 61 страной, не являющейся членами ЕС. 25 стран имеют соглашения о безвизовом режиме с ЕС, а 8 получили освобождение от визового режима в результате успешного завершения диалога по визовой либерализации. Среди этих стран и Украина.

Ранее Совет ЕС утвердил регламент, который продлевает приостановление всех пошлин, квот и мер торговой защиты на экспорт из Украины в Евросоюз еще на год — до июня 2024 года.

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