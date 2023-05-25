Совет ЕС продлил на год беспошлинную торговлю с Украиной

В четверг, 25 мая, Совет ЕС утвердил регламент, который продлевает приостановку всех пошлин, квот и мер торговой защиты на экспорт из Украины в Евросоюз еще на год – до июня 2024 года.

Как отметили в пресс-службе Совета ЕС, тем самым Евросоюз демонстрирует непоколебимую политическую и экономическую поддержку Украины в условиях полномасштабной агрессии РФ.

Ожидается, что режим беспошлинной торговли поможет Украине сохранить стабильные торговые отношения с Евросоюзом и поддерживать экономику во время войны.

В Совете ЕС уточнили, что отмена пошлин в сочетании с военной, финансовой и гуманитарной поддержкой имеет решающее значение “для помощи Украине в ее долгосрочном восстановлении”.

Решение о продлении беспошлинной торговли касается таких категорий продукции:

фрукты и овощи, на которые распространяется система входных цен ЕС;

сельскохозяйственная непереработанная и переработанная продукция, подпадающая под действие тарифов и квот.

Таможенные пошлины на украинские промышленные товары прекратили действовать еще с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной.

– Неспровоцированная и неоправданная захватническая война РФ против Украины оказала разрушительное влияние на экономику страны. Обновленные автономные торговые меры однозначно поддержат Украину и в то же время предоставят ЕС возможность защитить, если необходимо, внутренний рынок от значительного увеличения импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов, — подчеркнул Юган Форсселл, министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции, председательствующей в Совете ЕС.

Теперь регламент должны подписать представители Совета ЕС и Европейского парламента. Он будет опубликован в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу 6 июня.

Как известно, 9 мая Европарламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год. Теперь это решение утвердил Совет ЕС.

В начале июня 2022 года Евросоюз отменил все пошлины и квоты на продукцию из Украины сроком на год. Это значительно упростило доступ на рынок ЕС для украинских экспортеров. Срок действия этих мер должен был завершиться 5 июня этого года.

Источник : Евросоюз

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