ЗРК Avenger и снаряды для Patriot: США объявили новый оборонный пакет для Украины
Соединенные Штаты объявили поставку Украине нового пакета военной помощи на сумму до $300 млн.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.
По его словам, пакет военной помощи будет включать ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы к зенитно-ракетным комплексам Patriot, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое оборудование.
Позже Пентагон опубликовал полный список нового пакета помощи для Украины на сумму до $300 млн.
В него войдут:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- ракеты AIM-7 для ПВО;
- системы ПВО Avenger;
- ПЗРК Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 105-мм танковые боеприпасы;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- авиационные ракеты Zuni;
- боеприпасы для беспилотных авиационных систем;
- противотанковые системы AT-4;
- более 30 млн патронов для стрелкового оружия;
- оборудование и системы для разминирования;
- боеприпасы для разрушения препятствий;
- приборы ночного видения;
- запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.
Джон Кирби и Пентагон не предоставил деталей относительно сроков будущих поставок.
Американские ведомства также не комментировали количество снарядов для Patriot и HIMARS.
Отмечается, что этот пакет помощи является 39-м в рамках помощи администрации президента США Джо Байдена Украине.
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