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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

ЗРК Avenger и снаряды для Patriot: США объявили новый оборонный пакет для Украины

Patriot
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты объявили поставку Украине нового пакета военной помощи на сумму до $300 млн.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

По его словам, пакет военной помощи будет включать ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы к зенитно-ракетным комплексам Patriot, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое оборудование.

Позже Пентагон опубликовал полный список нового пакета помощи для Украины на сумму до $300 млн.

В него войдут:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • ракеты AIM-7 для ПВО;
  • системы ПВО Avenger;
  • ПЗРК Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 105-мм танковые боеприпасы;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • авиационные ракеты Zuni;
  • боеприпасы для беспилотных авиационных систем;
  • противотанковые системы AT-4;
  • более 30 млн патронов для стрелкового оружия;
  • оборудование и системы для разминирования;
  • боеприпасы для разрушения препятствий;
  • приборы ночного видения;
  • запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.

Джон Кирби и Пентагон не предоставил деталей относительно сроков будущих поставок.

Американские ведомства также не комментировали количество снарядов для Patriot и HIMARS.

Отмечается, что этот пакет помощи является 39-м в рамках помощи администрации президента США Джо Байдена Украине.

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ЗРК Avenger и снаряды для Patriot: США объявили новый оборонный пакет для Украины

Білий дім, Война в Украине, Російська агресія, США
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