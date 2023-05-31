ЗРК Avenger и снаряды для Patriot: США объявили новый оборонный пакет для Украины

Соединенные Штаты объявили поставку Украине нового пакета военной помощи на сумму до $300 млн.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

По его словам, пакет военной помощи будет включать ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы к зенитно-ракетным комплексам Patriot, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое оборудование.

Позже Пентагон опубликовал полный список нового пакета помощи для Украины на сумму до $300 млн.

В него войдут:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

ракеты AIM-7 для ПВО;

системы ПВО Avenger;

ПЗРК Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

105-мм танковые боеприпасы;

высокоточные авиационные боеприпасы;

авиационные ракеты Zuni;

боеприпасы для беспилотных авиационных систем;

противотанковые системы AT-4;

более 30 млн патронов для стрелкового оружия;

оборудование и системы для разминирования;

боеприпасы для разрушения препятствий;

приборы ночного видения;

запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.

Джон Кирби и Пентагон не предоставил деталей относительно сроков будущих поставок.

Американские ведомства также не комментировали количество снарядов для Patriot и HIMARS.

Отмечается, что этот пакет помощи является 39-м в рамках помощи администрации президента США Джо Байдена Украине.

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