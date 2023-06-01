В Украине проверят работу всех укрытий после гибели трех человек в Киеве – Шмыгаль

По всей Украине состоятся проверки укрытий после того, как этой ночью во время ракетной атаки РФ в Киеве погибли три человека. Они не смогли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто.

Об этом заявил сегодня во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что 1 июня, в День защиты детей, российские оккупанты убили в Киеве 9-летнюю девочку и двух женщин. В целом агрессор запустил по столице 10 баллистических и крылатых ракет.

– Во время этой атаки имела место недопустимая ситуация, когда люди не смогли попасть в укрытие. Поэтому прежде всего на сегодняшнем заседании правительства принимаем протокольное решение о проверке работы всех укрытий в стране и, в частности, в Киеве, — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что во время воздушной тревоги, в любое время суток укрытия должны быть доступны для всех людей.

По его словам, Кабинет министров также разработает изменения в законодательство, которые усилят уголовную ответственность для тех, “кто своей небрежностью подвергает детей и взрослых смертельной опасности”.

– Наказание будет суровым, чтобы такие вопиющие случаи больше не повторились, — заверил Шмыгаль.

Как известно, в ночь на 1 июня российские войска совершили очередную ракетную атаку на Киев, запустив семь баллистических ракет Искандер-М и три крылатых Искандер-К.

Воздушные силы ВСУ уничтожили все ракеты, однако их обломки упали в нескольких районах города. Три человека – девятилетняя девочка, ее 34-летняя мама и еще одна 33-летняя женщина – погибли в Деснянском районе Киева после того, как не смогли попасть в укрытие в поликлинике № 3.

Еще около 12 человек получили ранения. Люди находились у здания медучреждения, пытаясь попасть в укрытие, когда рядом упали обломки сбитой ракеты.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Офис президента и правительство отстранить на время следствия главу Деснянского района Дмитрия Ратникова и руководителя медучреждения.

А в Киевской городской военной администрации поручили провести проверку укрытий.

Источник : Кабмин

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