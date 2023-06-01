В Україні перевірять роботу всіх укриттів після загибелі трьох людей у Києві – Шмигаль

По всій Україні відбудуться перевірки укриттів після того, як цієї ночі під час ракетної атаки РФ в Києві загинули троє людей. Вони не змогли потрапити в укриття, оскільки воно було зачинене.

Про це заявив сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що 1 червня, у День захисту дітей, російські окупанти вбили в Києві 9-річну дівчинку та двох жінок. Загалом агресор запустив по столиці 10 балістичних та крилатих ракет.

– Під час цієї атаки мала місце неприпустима ситуація, коли люди не змогли потрапити до укриття. Тому передусім на сьогоднішньому засіданні уряду ухвалюємо протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні і, зокрема, в Києві, – зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що під час оголошення повітряної тривоги, в будь-який час доби укриття мають бути доступними для всіх людей.

За його словами, Кабінет міністрів також напрацює зміни до законодавства, які посилять кримінальну відповідальність для тих, “хто своєю недбалістю наражає дітей та дорослих на смертельну небезпеку”.

– Покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки більше не повторилися, – запевнив Шмигаль.

Як відомо, в ніч на 1 червня російські війська здійснили чергову ракетну атаку на Київ, запустивши сім балістичних ракет Іскандер-М та три крилаті Іскандер-К.

Повітряні сили ЗСУ знищили всі ракети, однак їхні уламки впали в декількох районах міста. Троє людей – дев’ятирічна дівчинка, її 34-річна мама та ще одна 33-річна жінка – загинули в Деснянському районі Києва після того, як не змогли потрапити до укриття в поліклініці № 3.

Ще близько 12 осіб дістали поранення. Люди перебували біля будівлі медзакладу, намагаючись потрапити в укриття, коли поряд впали уламки збитої ракети.

Мер Києва Віталій Кличко закликав Офіс президента та уряд відсторонити на час слідства голову Деснянського району Дмитра Ратнікова та керівника медзакладу.

А в Київській міській військовій адміністрації доручили провести перевірку сховищ.

Джерело : Урядовий портал

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