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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Ремонтировал российские БТР и грабил дома: на Киевщине задержали коллаборанта

СБУ
Фото: СБУ

На Киевщине задержали коллаборанта, который за помощь российским войскам получил “разрешение” грабить дома на оккупированной Луганщине.

Им оказался пророссийски настроенный работник агрокомпании одного из поселков Сватовского района.

Во время оккупации населенного пункта он поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

— Коллаборационист перевозил личный состав и российские боеприпасы. Также на собственном дворе злоумышленник устроил СТО для ремонта российской военной техники, в частности подбитых украинскими защитниками БТРов. За это оккупанты позволяли своему приспешнику беспрепятственно перемещаться по району и грабить дома людей, которые выехали на подконтрольную Украине территорию, — сообщили в СБУ.

Весной 2023 года, когда в результате наступательных действий ВСУ линия фронта приблизилась к окраинам его поселка, вражеский приспешник выехал в Киевскую область.

Там он пытался “легализоваться” под видом переселенца с востока Украины и даже начал оформлять социальную помощь.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сейчас он под стражей, продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Російська агресія, СБУ
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