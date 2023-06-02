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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Шпионил за северной границей Украины. На Ровенщине СБУ задержала агента белорусского КГБ

Шпионил за северной границей Украины. На Ровенщине СБУ задержала агента белорусского КГБ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины в ходе контрдиверсионных мероприятий на севере Украины задержала агента белорусского КГБ, который шпионил за позициями ВСУ.

Как выяснили следователи, информатором оказался гражданин Беларуси, который имеет вид на постоянное жительство в нашем государстве и длительное время живет на Ровенщине.

В начале полномасштабного вторжения РФ он был завербован сотрудником белорусского КГБ и осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

– Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ нашего государства и маршруты перемещения военной техники, – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали вражеского соратника по месту его жительства во время очередной попытки передачи разведданных в республику Беларусь.

Шпионил за северной границей Украины. На Ровенщине СБУ задержала агента белорусского КГБ

Фото: СБУ

– Установлено, что в поле зрения белорусского КГБ он попал как бывший командир подразделения десантно-штурмовых войск советского союза. Тогда он принимал активное участие в боевых действиях в Афганистане, – рассказали в СБУ.

Для выполнения разведзаданий на Ровенщине он обходил пограничную территорию и наблюдал за перемещением Сил обороны.

На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении. Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

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Шпионил за северной границей Украины. На Ровенщине СБУ задержала агента белорусского КГБ

Источник: СБУ
агенти Кремля, Беларусь, Война в Украине, ВСУ, КГБ, КДБ, Ровенская область
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