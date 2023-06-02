РФ перебрасывает курсантов с гранатометами к границе с Украиной – Генштаб ВСУ

Военное руководство РФ решило усилить государственную границу с Украиной курсантами российских военных вузов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Такое решение оккупанты, вероятно, приняли на фоне последних инцидентов в приграничных с нашей страной регионах РФ.

К границе уже отправились несколько сотен курсантов с гранатометами и стрелковым оружием.

– Военным руководством РФ принято решение об усилении госграницы курсантами высших военных учебных заведений. 31 мая около 200 курсантов ІІІ курса, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами, были отправлены на западную границу РФ под предлогом прохождения стажировки, — отметили в Генштабе.

Что известно о событиях в приграничных регионах РФ

22 мая подразделения Русского добровольческого корпуса (РДК) и легиона Свобода России вошли с бронетехникой на территорию Белгородской области РФ. В результате действий этих российских подразделений, враждебно настроенных к кремлевскому режиму, был уничтожен один из пограничных пунктов. Подразделения также отчитывались об “освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол”, боях за населенный пункт Грайворон.

В украинской разведке отметили, что эта операция позволила ГУР Минобороны Украины собрать важную информацию: в частности, о неспособности силового аппарата РФ защитить свои территории.

Кроме того, руководство РФ было вынуждено реагировать на события и перегруппировать свои войска.

1 июня появилась информация о боях у приграничного города Шебекино Белгородской области РФ. Кроме того, в приграничных российских регионах периодически раздаются “хлопки”.

По данным британской разведки, после этих инцидентов РФ не знает, где лучше укреплять оборону: в своих приграничных регионах или на линии фронта в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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