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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

РФ перекидає курсантів з гранатометами до кордону з Україною – Генштаб ЗСУ

Мобілізація в Росії
Фото: Getty Images

Військове керівництво РФ вирішило посилити державний кордон з Україною курсантами російських військових вишів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Таке рішення окупанти, ймовірно, ухвалили на тлі останніх інцидентів у прикордонних з нашою країною регіонах РФ.

До кордону вже вирушили кілька сотень курсантів із гранатометами та стрілецькою зброєю.

– Військовим керівництвом РФ прийнято рішення щодо посилення держкордону курсантами вищих військових навчальних закладів. 31 травня близько 200 курсантів ІІІ курсу, озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами, уже відряджено до західного кордону РФ під приводом проходження стажування, – зазначили в Генштабі.

Що відомо про події в прикордонних регіонах РФ

22 травня підрозділи Російського добровольчого корпусу (РДК) та легіону Свобода Росії увійшли з бронетехнікою на територію Бєлгородської області РФ. Унаслідок дій цих російських підрозділів, які ворожо налаштовані до кремлівського режиму, було знищено один із прикордонних пунктів. Підрозділи також звітували про “звільнення населених пунктів Козинка і Гора-Поділ”, бої за населений пункт Грайворон.

В українській розвідці наголосили, що ця операція дозволила ГУР Міноборони України зібрати важливу інформацію: зокрема, про нездатність силового апарату РФ захистити власні території.

Крім того, керівництво РФ було змушене реагувати на події й перегруповувати свої війська.

1 червня з’явилася інформація про бої біля прикордонного міста Шебекіно Бєлгородської області РФ. Крім того, в прикордонних російських регіонах періодично лунає “бавовна”.

За даними британської розвідки, після цих інцидентів РФ не знає, де краще зміцнювати оборону: в своїх прикордонних регіонах чи на лінії фронту в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Кордони України, Російська агресія
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