Токсичный московский хлам. Данилов об отказе депутата Бужанского переходить на украинский язык
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов посоветовал убираться из политики скандальному нардепу Максиму Бужанскому от Слуги народа, который отказался переходить на украинский язык в эфире новостей.
Об этом он написал в своем Twitter.
– Недобиткам т.н. “русского мира”, которые считают, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине.
Вся пророссийская сволочь, которая 30 лет насиловала и предавала страну, должна и будет под корень зачищена и выброшена отовсюду как токсичный московский хлам, – написал он.
Напомним, 31 мая во время интервью в эфире одного из телеканалов депутат Максим Бужанский от партии Слуга народа отказался переходить на украинский язык.
Его пригласили дать комментарий по поводу того, что он единственный проголосовал против введения 8 мая Днем победы над нацизмом.
Сначала нардеп проигнорировал приветствие от ведущих — Слава Украине, лишь через несколько мгновений сказал “Да, слава Украине”. После чего начал общаться на русском и отказался переходить на государственный язык.
Фото: СНБО
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