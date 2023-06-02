Токсичный московский хлам. Данилов об отказе депутата Бужанского переходить на украинский язык

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов посоветовал убираться из политики скандальному нардепу Максиму Бужанскому от Слуги народа, который отказался переходить на украинский язык в эфире новостей.

Об этом он написал в своем Twitter.

– Недобиткам т.н. “русского мира”, которые считают, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине. Вся пророссийская сволочь, которая 30 лет насиловала и предавала страну, должна и будет под корень зачищена и выброшена отовсюду как токсичный московский хлам, – написал он.

Напомним, 31 мая во время интервью в эфире одного из телеканалов депутат Максим Бужанский от партии Слуга народа отказался переходить на украинский язык.

Его пригласили дать комментарий по поводу того, что он единственный проголосовал против введения 8 мая Днем победы над нацизмом.



Сначала нардеп проигнорировал приветствие от ведущих — Слава Украине, лишь через несколько мгновений сказал “Да, слава Украине”. После чего начал общаться на русском и отказался переходить на государственный язык.

Фото: СНБО

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