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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Токсичний московський непотріб. Данілов про відмову депутата Бужанського переходити на українську мову

Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов порадив забиратися з політики скандальному нардепу Максиму Бужанському від Слуги народу, який відмовився переходити на українську мову в ефірі новин.

Про це він написав у своєму Twitter.

– Недобиткам т.зв. “російського світу”, які вважають, що в українських ефірах мають право розмовляти на “русском”, не місце не лише на телебаченні, але і в політиці, і в Україні.

Вся проросійська сволота, яка 30 років ґвалтувала і зраджувала країну, має і буде під корінь зачищена і викинута звідусіль як токсичний московський непотріб, – написав він. 

Нагадаємо, 31 травня під час інтерв’ю в ефірі одного з телеканалів депутат Максим Бужанський від партії Слуга народу відмовився переходити на українську мову. 

Його запросили дати коментар з приводу того, що він єдиний проголосував проти запровадження 8 травня Днем перемоги над нацизмом.

Спершу нардеп проігнорував вітання від ведучих – Слава Україні, лише за кілька митей промовив “Так, слава Україні”. Після чого почав спілкуватися російською та відмовився переходити на державну мову. 

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Фото: РНБО

Максим Бужанський, Олексій Данілов, скандал, Слуга народу, Українська мова
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