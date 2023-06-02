Токсичний московський непотріб. Данілов про відмову депутата Бужанського переходити на українську мову

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов порадив забиратися з політики скандальному нардепу Максиму Бужанському від Слуги народу, який відмовився переходити на українську мову в ефірі новин.

Про це він написав у своєму Twitter.

– Недобиткам т.зв. “російського світу”, які вважають, що в українських ефірах мають право розмовляти на “русском”, не місце не лише на телебаченні, але і в політиці, і в Україні. Вся проросійська сволота, яка 30 років ґвалтувала і зраджувала країну, має і буде під корінь зачищена і викинута звідусіль як токсичний московський непотріб, – написав він.

Нагадаємо, 31 травня під час інтерв’ю в ефірі одного з телеканалів депутат Максим Бужанський від партії Слуга народу відмовився переходити на українську мову.

Його запросили дати коментар з приводу того, що він єдиний проголосував проти запровадження 8 травня Днем перемоги над нацизмом.



Спершу нардеп проігнорував вітання від ведучих – Слава Україні, лише за кілька митей промовив “Так, слава Україні”. Після чого почав спілкуватися російською та відмовився переходити на державну мову.

Фото: РНБО

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