Россияне разрушили экосистему Каховской среды: что такое экоцид и каковы последствия

Подрыв россиянами дамбы на Каховской гидроэлектростанции стал шоком как для украинцев, так и для всего цивилизованного мира.

Ученые называют подрыв Каховской ГЭС крупнейшим актом экоцида за последние несколько десятилетий, поскольку уничтожение дамбы будет иметь катастрофические последствия как для окружающей среды, так и для экономики.

Что такое экоцид и что относится к этому понятию — Факты ICTV спросили у ученого, знатока по экологической безопасности Максима Сороки.

Экоцид: что это значит

По словам эколога, экоцид — понятие научное, которое частично перекочевало в Уголовный кодекс Украины.

— Многие люди путают понятие экоцид с криминальной точки зрения и экоцид как понятие ученых, — говорит Сорока.

— Согласно ст. 441 УК, экоцид — массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение других действий, которые могут повлечь экологическую катастрофу.

Сорока говорит, что за всю историю независимости Украины, статья 441 УКУ не была применена, поскольку массовое уничтожение растительного и животного мира трудно доказать.

С научной точки зрения, экоцид — это сознательное уничтожение самой среды обитания биологических живых видов, а также человека, и сознательные действия направлены на невозможность воспроизводства этих ресурсов.

— Есть различные преступления против окружающей среды. Можно истребить лес или убить животных, но это не экоцид. Другое дело, это когда вы делаете что-то настолько глобальное, что определенная территория коренным образом меняет свои условия, экосистема перестает существовать и уже не может восстановиться, — говорит ученый.

Именно поэтому ученые называют подрыв дамбы экоцидом, ведь экосистема Каховской среды разрушена и не сможет восстановиться.

— Есть еще другое понятие — сукцессия. Это быстрое, радикальное и необратимое изменение в экосистеме. Так вот, экоцид связан с сукцессией. То есть есть вещи, которые можно компенсировать и воспроизвести, а есть – что просто все, конец. Вот с Каховской ГЭС это все, там полностью разрушена экосистема, — добавляет Сорока.

Максим Сорока добавил, что в Укрэнерго абсолютно правильно и честно сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению станция не подлежит.

— Экоцид, как понятие общенаучное, это сознательное уничтожение среды обитания и возможности ее воспроизводства, а также уничтожение возможности пользования природными ресурсами на определенной территории в будущем как для человека, так и для других живых существ. Здесь нужно понимать, что эти действия именно сознательные, — подчеркивает эколог.

Почему называют экоцидом? Потому что это необратимое действие вместе с аспектом сознания. То есть россияне абсолютно сознательно подорвали Каховскую ГЭС и понимали, к каким последствиям приведут их действия.

Акты экоцида в Украине

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины, действия вражеской армии повлекли значительное загрязнение почв, воздуха, водных ресурсов, а также привели к гибели большого количества животных.

В выступлении во время саммита G20 президент Украины Владимир Зеленский назвал экологические преступления России в Украине экоцидом и призвал мировое сообщество объединить усилия для спасения окружающей среды.

Согласно официальным источникам, действия России повлекли следующие последствия:

182 880 м² почвы загрязнены вредными веществами;

23 286 га леса сожжены российскими ракетами и снарядами;

более 6 млн сельскохозяйственных животных погибло из-за российской агрессии;

около 50 тыс. дельфинов погибли в Черном море.

Экоцид в мировой истории

— Ярким примером экоцида можно назвать массовую вырубку амазонских лесов во время захвата Бразилии. Прошло уже несколько сотен лет, а леса там не восстановились и не восстановятся уже никогда, — говорит эколог.

Если вспомнить последние несколько десятков лет, то ситуация с Каховской ГЭС — первый случай такого массового и ужасного экоцида.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.