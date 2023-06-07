Росіяни зруйнували екосистему Каховського середовища: що таке екоцид і які його наслідки

Підрив росіянами дамби на Каховській гідроелектростанції став шоком як для українців, так і для усього цивілізованого світу.

Науковці називають підрив Каховської ГЕС найбільшим актом екоциду за останні кілька десятиліть, оскільки знищення дамби матиме катастрофічні наслідки як для довкілля, так і для економіки.

Що таке екоцид і щоохоплює це поняття – Факти ICTV запитали в науковця, знавця з екологічної безпеки Максима Сороки.

Екоцид: що це означає

За словами еколога, екоцид – поняття наукове, яке частково перекочувало в Кримінальний кодекс України.

– Багато людей плутають поняття екоцид із кримінальної точки зору та екоцид як поняття науковців, – каже Сорока.

– Згідно зі ст. 441 ККУ, екоцид – масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу.

Сорока каже, що за всю історію незалежності України, стаття 441 ККУ не була застосована, оскільки масове знищення рослинного та тваринного світу важко довести.

З наукової точки зору, екоцид – це свідоме знищення самого середовища існування біологічних живих видів, а також людини, та свідомі дії, направлені на неможливість відтворення цих ресурсів.

– Є різноманітні злочини проти довкілля. Можна винищити ліс чи вбити тварин, але це не екоцид. Інша справа, це коли ви робите щось настільки глобальне, що певна територія докорінно змінює свої умови, екосистема припиняє існування та вже не може відновитися, – каже науковець.

Саме тому вчені називають підрив дамби екоцидом, адже екосистема Каховського середовища зруйнована і не може відновитися.

– Є ще інше поняття – сукцесія. Це швидка, докорінна та незворотна зміна в екосистемі. Так-от екоцид повʼязаний із сукцесією. Тобто є речі, які можна компенсувати та відтворити, а є – що просто все, кінець. От із Каховською ГЕС це все, там повністю зруйнована екосистема, – додає Сорока.

Максим Сорока додав, що в Укренерго абсолютно правильно й чесно повідомили, що Каховську ГЕС повністю зруйновано та відновленню станція не підлягає.

– Екоцид, як поняття загальнонаукове, це свідоме знищення середовища існування і можливості його відтворення, а також знищення можливості користування природними ресурсами на певній території в майбутньому як для людини, так і для інших живих істот. Тут потрібно розуміти, що ці дії саме свідомі, – наголошує еколог.

Чому називають екоцидом? Тому що це незворотна дія разом з аспектом свідомості. Тобто росіяни абсолютно свідомо підірвали Каховську ГЕС та розуміли, до яких наслідків призведуть їхні дії.

Акти екоциду в Україні

Із початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України, дії ворожої армії спричинили значне забруднення ґрунтів, повітря, водних ресурсів, а також призвели до загибелі великої кількості тварин.

У виступі під час саміту G20 президент України Володимир Зеленський назвав екологічні злочини Росії в Україні екоцидом та закликав світову спільноту об’єднати зусилля для порятунку довкілля.

Згідно з офіційними джерелами, дії Росії спричинили наступні наслідки:

182 880 м2 ґрунту забруднено шкідливими речовинами;

23 286 га лісу спалено російськими ракетами та снарядами;

понад 6 млн сільськогосподарських тварин загинуло через російську агресію;

близько 50 тис. дельфінів загинули у Чорному морі.

Екоцид у світовій історії

– Яскравим прикладом екоциду можна назвати масову вирубку амазонських лісів під час захоплення Бразилії. Минуло вже кілька сотень років, а ліси там не відновились і не відновляться вже ніколи, – каже еколог.

Якщо згадувати останні кілька десятків років, то ситуація з Каховською ГЕС – перший випадок такого масового та жахливого екоциду.

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