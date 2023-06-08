Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера

Кадр с собакой, которая не отпускает человека, накануне облетел все соцсети и все медиа. На самом деле таких фотографии две. Автор одной из них Даниил Павлов, фоторедактор в Reporters.media и Theukrainians. Этот кадр уже сутки на главной странице ресурса. Факты ICTV пообщались с корреспондентом и расспросили о деталях, при которых сделана фотография.

Даниил Павлов выехал на Херсонщину в тот же день, когда Россия взорвала Каховскую ГЭС. Рассказывает — туда ринулись сразу много волонтеров. Все помогают и спасают не только людей, но и животных.

– Очень много животных. Они действительно страдают, потому что абсолютно беззащитны. Были примеры, когда бабушка плачет, потому что ее эвакуировали, а собаку нет. И она не знает, выживет ли та. Или эвакуировалась, когда воды было еще немного, и отвязала собаку. А теперь ругается и просит найти ту собаку, – рассказывает Даниил.

Вот этот кадр Даниил сделал в городе Херсон, в районе Корабел, который был затоплен одним из первых.

– Это Херсон, это спуск ближайший к воде между теми двумя локациями, где происходит массовая эвакуация. Там волонтеры, волонтерские лодки, полицейские помогали. Они эвакуировали, нашли этого пса. Собака очень долго была в воде. Я тоже, честно говоря, когда видел эту картину, это было очень щемяще, потому что пес, выйдя из лодки, не отпускал, как человек, понимаете, обнимает ногу как человек. Волонтер тянет ногу, а собака не отпускает его. Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина, я был очень поражен, – говорит фотокорреспондент.

Он вспоминает, что собака была очень слабая, она не могла встать на задние лапки. Она ходила, но ее ноги буквально подкашивались.

– Я не знаю, какова ее судьба, поскольку у меня многие в Инстаграме спрашивают, знаю ли я, что с этой собакой. Действительно нет, потому что там стояла целая группа волонтеров, у них специальные эти боксы, переноски. Ее отвезли волонтеры, покажут ветеринарам, но с этими животными все будет хорошо, животных этих забирают, им действительно помогают.

Желающих спасать пострадавших очень много — работники ГСЧС, полицейские, волонтеры, просто гражданские. По рассказам журналиста, мужчина из Кривого Рога приехал со своей лодкой и эти несколько суток помогает, спасает. И так делают многие украинцы.

У корреспондента все спрашивают, кто же на самом деле автор фото. Ведь их похожих два. Одно — крупный план — принадлежит Сергею Коровайному. Он тоже работал в этом же месте.

Сергей Коровайный вспоминает, что это фото было сделано для Wall Street Journal на второй день после подрыва Каховской ГЭС. В один из заплывов волонтеров и привезли эту собаку.

– Они вернулись через какой-то момент с этой собакой. Она очень замерзла, и задние лапы у нее едва не отнялись, потому что она едва на них ходила. То есть он мог просто ползти по сути, двумя передними лапами перебирал и мог просто ползти. И когда его доставали из лодки, от того, очевидно, что у него не было сил, или он боялся, что его снова бросят, он ухватился лапками и держался. К нему сразу три человека сразу подбежали. Был парень, который его потихоньку реабилитировал, вынес на солнце, – вспоминает фоторепортер.

Корреспондент дальше должен был ехать работать и говорит не сразу понял, что сделал эту фотографию.

– Я даже не понял, что я сделал эту фотографию. Я уже потом, когда просматривал, увидел. Потому что ты мотаешься, пытаешься снять все вокруг. Потом пересматривал. Увидел. Мне самому стало неловко, потому что действительно такая щемящая фотография. Выложил, и она так разошлась по соцсетям, – говорит Сергей Коровайный.

В общем добавляет, что на третий день ликвидации последствий все процессы довольно упорядочены. Однако сейчас многие люди, которые остались на верхних этажах, не хотят эвакуироваться, ждут пока спадет вода. Волонтеры им доставляют солнечные панели, все необходимое.

Другая фотография, на которой есть полицейский и волонтер, — авторства Даниила Павлова. Корреспондент объясняет, почему так сложилось.

– Я ехал с командой журналистов из немецкого Bild и Wall Street Journal. Как раз Сергей Коровайный тоже был со мной на той же локации примерно. Поэтому вчера спрашивали: чье это фото, чье это фото. Такое бывает, – говорит Даниил.

Он прислал свое фото в редакцию, и сначала его опубликовали на странице в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Ukrainians & Reporters (@theukrainians)

– Там сразу, кажется, было около 20 тыс. лайков на эту фотографию. Не знаю, как дальше происходило, поскольку я работал. Каравайный тоже там был, мы были там на одной примерно локации. У него крупный кадр, у меня — с людьми в кадре. Это нормальная ситуация, потому что часто на одной локации могут работать несколько журналистов. Это нормально, мы очень хорошо знаем друг друга, вместе и поехали, сейчас немного разъехались, но, думаю, еще сегодня здесь пересечемся, – говорит Даниил.

Корреспондент остается на Херсонщине снимать последствия подрыва Каховской ГЭС. Спасательная операция продолжается.

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