Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера

Кадр із собакою, який не відпускає людину, напередодні облетів усі соцмережі та всі медіа. Насправді таких схожих фотографій дві. Автор однієї з них Данило Павлов, фоторедактор в Reporters.media і Theukrainians. Цей кадр уже добу на головній сторінці ресурсу. Факти ICTV поспілкувалися з кореспондентом та розпитали про деталі, за яких зроблена світлина.

Данило Павлов виїхав на Херсонщину в той же день, коли Росія підірвала Каховську ГЕС. Розповідає – туди ринулися одразу багато волонтерів. Усі допомагають і рятують не лише людей, а й тварин.

– Дуже багато тварин. Вони справді страждають, тому що абсолютно беззахисні. Були приклади, коли бабуся плаче, тому що її евакуювали, а собаку ні. І вона не знає, чи той виживе. Або евакуювалася, коли води було ще небагато, відв’язала собаку, а тепер картається і просить знайти того собаку, – розповідає Данило.

Ось цей кадр Данило зробив у місті Херсон, в районі Корабел, який був затоплений одним із перших.

– Це Херсон, це спуск найближчий до води між тими двома локаціями, де відбувається масова евакуація. Там волонтери, волонтерські човни, поліцейські допомагали. Вони евакуювали, знайшли цього пса. Собака дуже довго був у воді. Я теж, чесно кажучи, коли бачив цю картину, це було дуже щемко, тому що пес, вийшовши з човна, не відпускав, як людина, розумієте, обіймає ногу як людина. Волонтер тягне ногу, а собака не відпускає його. Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина, я був дуже вражений, – каже фотокореспондент.

Він згадує, що собака був дуже слабким, не міг підвестися на задні лапки. Він ходив, але його ноги буквально підкошувалися.

– Я не знаю, яка його доля, бо мене багато хто в Інстаграмі питає, чи знаю я, що з цим собакою. Справді ні, тому що там стояла ціла група волонтерів зі спеціальними боксами, переносками. Його забрали волонтери, покажуть ветеринарам, але з цими тваринами все буде добре, тваринок цих забирають, їм справді допомагають.

Охочих рятувати постраждалих дуже багато – працівники ДСНС, поліцейські, волонтери, просто цивільні. За розповідями журналіста, чоловік із Кривого Рогу приїхав зі своїм човном і ці кілька діб допомагає, рятує. І так роблять багато українців.

У кореспондента всі запитують, хто ж насправді автор фото. Адже їх схожих два. Одне – великий план – належить Сергію Коровайному. Він теж працював у цьому ж місці.

Сергій Коровайний згадує, що це фото було зроблене для Wall Street Journal на другий день після підриву Каховської ГЕС. В один із запливів волонтерів і привезли цього собаку.

– Вони повернулися через якийсь момент із цим собакою. Він дуже замерз, і задні лапи в нього ледь не віднялися, тому що він ледь на них ходив. Тобто він міг просто повзти по суті, двома передніми лапами перебирав і міг просто повзти. І коли його діставали з човна, від того, вочевидь, що в нього не було сил, чи він боявся, що його знову кинуть, він вхопився лапками й тримався. До нього одразу троє людей одразу підбігли. Був хлопець, який його потихеньку реабілітував, виніс на сонце, – згадує фоторепортер.

Кореспондент далі мав їхати працювати й каже не одразу зрозумів, що зробив цю світлину.

– Я навіть не зрозумів, що я зробив цю фотографію. Я вже потім, коли переглядав, побачив. Тому що ти мотаєшся, намагаєшся зняти все навколо. Потім передивлявся. Побачив. Мені самому стало ніяково, бо дійсно така щемка фотографія. Виклав, і вона так розійшлася соцмережами, – каже Сергій Коровайний.

Загалом додає, що на третій день ліквідації наслідків всі процеси доволі впорядковані. Однак зараз багато людей, які залишилися на верхніх поверхах, не хочуть евакуйовуватися, чекають поки спаде вода. Волонтери їм доставляють сонячні панелі, все необхідне.

Інша світлина, на якій є поліцейський та волонтер, – авторства Данила Павлова. Кореспондент пояснює, чому так склалося.

– Я їхав із командою журналістів із німецького Bild і Wall Street Journal. Якраз Сергій Коровайний теж був зі мною на тій же локації приблизно. Тому вчора питали: чиє це фото, чиє це фото. Таке буває, – каже Данило.

Він надіслав своє фото в редакцію, і спершу його опублікували на сторінці в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Ukrainians & Reporters (@theukrainians)



– Там одразу, здається, було близько 20 тис. лайків на цю фотографію. Не знаю, як далі було, бо я працював. Каравайний теж там був, ми були там на одній приблизно локації. В нього більший кадр, у мене є ще люди в кадрі. Це нормальна ситуація, бо часто на одній локації можуть працювати кілька журналістів. Це нормально, ми дуже добре знаємо одне одного, разом і поїхали, зараз трохи роз’їхалися, але, думаю, ще сьогодні тут перетнемося, – каже Данило.

Кореспондент залишається на Херсонщині фільмувати наслідки підриву Каховської ГЕС. Рятувальна операція триває.

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