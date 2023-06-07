Оказались в ловушке: женщина узнала родных с Херсонщины на видео с дрона

Дачный кооператив неподалеку Алешек — так называемая “серая зона” оказалась под водой, в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Украинским военным удалось долететь туда коптером и сбросить людям питьевую воду.

Елена Приступко, родственница пострадавших от потопа на Херсонщине, рассказала, как узнала своих племянника и сестру на видео с дрона.

— Они оказались там в ловушке, мы знали, что к ним должен прилететь квадрокоптер или дрон. Когда я просто сидела и листала ленту новостей, я увидела видео и поняла, что это наши. Родная сестра мужа, племянник, ему 12 лет, и племянница, 4 года. Там было еще два человека — отец мужа и сосед, — сказала она.

Увидев в сети видео, которое записали военные, Елена Приступко начала везде писать, что это ее родные.

Также женщина рассказала, что ее сосед на резиновой лодке хотел переправляться Херсон, но из-за сильного течения его лодку пробило.

— Он просто зацепился за какую-то крышу или дерево, и сидел там. Только в обед он смог приплыть к нашей сестре. Скорее всего, из Херсона никто не сможет приехать и эвакуировать их, потому что Днепр находится под огневым контролем оккупантов. Сестра утром позвонила и говорит, что слышит страшные крики людей. Люди сидят на крышах с детьми, с животными. Помощи не от кого ожидать, — сказала Елена Приступко.

Ранее начальница Алешковской МВА Татьяна Гасаненко сообщала, что ситуация в оккупированном городе критическая. Люди спасаются на крышах, оккупанты запрещают эвакуацию.

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