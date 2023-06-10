Скандал с COVID-вечеринками: Джонсон уходит из парламента

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке с должности депутата Палаты общин на фоне скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений.

В многословном заявлении Джонсон раскритиковал расследование комитета по вопросам привилегий Палаты общин по делу, известному как Partygate, утверждая, что его хотели использовать, чтобы “выжить из парламента”.

— Их (комитета, — Ред.) цель изначально заключалась в том, чтобы обвинить меня независимо от фактов, — считает Джонсон, назвав расследование против себя “охотой на ведьм”.

Решение сложить депутатский мандат он принял в тот же день, когда получил отчет комитета по вопросам привилегий, который должен был установить, сознательно ли Джонсон вводил депутатов в заблуждение, давая показания о вечеринках на Даунинг-стрит.

Сам Джонсон признавал, что говорил неправду, но отрицал, что делал это сознательно, чтобы избежать наказания.

Источник: Европейская правда

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