Скандал з COVID-вечірками: Джонсон іде з парламенту

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку з посади депутата Палати громад на тлі скандалу, пов’язаного з вечірками на Даунінг-стрит під час ковідних обмежень.

У багатослівній заяві Джонсон розкритикував розслідування комітету з питань привілеїв Палати громад у справі, відомій як Partygate, стверджуючи, що його прагнули використати, аби “вижити з парламенту”.

– Їхня (комітету, – Ред.) мета від самого початку полягала в тому, щоб звинуватити мене незалежно від фактів, – вважає Джонсон, назвавши розслідування проти себе “полюванням на відьом”.

Рішення скласти депутатський мандат він ухвалив того ж дня, коли отримав звіт комітету з питань привілеїв, який мав встановити, чи Джонсон свідомо вводив депутатів в оману, даючи свідчення про вечірки на Даунінг-стрит.

Сам Джонсон визнавав, що говорив неправду, але заперечував, що робив це свідомо, щоб уникнути покарання.

Источник: Європейська правда

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