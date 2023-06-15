Для Украины рассматривается две модели гарантий безопасности — президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что страны НАТО сейчас рассматривают две вероятные модели гарантий безопасности для Украины.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, гарантии безопасности — это очень широкий термин.

— Я слышал о двух типах или сценариях гарантий. Один — это гарантии, которые были предоставлены Финляндии от начала процесса ратификации ее вступления. Другой подход к гарантиям безопасности применен для Израиля. Возможно, мы увидим что-то посередине, — сказал Павел.

Президент Чехии считает, что если страны зафиксируют на бумаге то, что уже делают для Украины, а также включат этот долгосрочный план поддержки, то это уже звучит как гарантия.

— Но, конечно, это будет зависеть от того, сколько средств страны захотят выделить на такой план. Но если есть готовность предоставить план, то должна быть также и готовность предоставить его в форме гарантии, — добавил он.

После начала ратификации вступления Финляндии в НАТО ей были предоставлены гарантии безопасности такие же, как у стран, входящих в блок, в том числе и положения статьи 5. В этой статье сказано, что нападение на одного союзника НАТО будет означать нападение на всех членов Альянса.

Израильская модель означает обязательства в области безопасности с Соединенными Штатами. Сейчас США обязаны в течение 10 лет поддерживать Иерусалим военной и финансовой помощью.

Ранее генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что на ближайшем саммите НАТО подаст четкий сигнал, что готово принять Украину.

Источник : Радио Свобода

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