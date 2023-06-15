Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Как получить справку переселенца (статус ВПЛ)
Задержка выплат ВПЛ: куда звонить и к кому обращаться
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Под Броварами полицейская на авто насмерть сбила военного – что известно
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Для Украины рассматривается две модели гарантий безопасности — президент Чехии

Петр Павел
Фото: Getty Images

Президент Чехии Петр Павел заявил, что страны НАТО сейчас рассматривают две вероятные модели гарантий безопасности для Украины.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, гарантии безопасности — это очень широкий термин.

— Я слышал о двух типах или сценариях гарантий. Один — это гарантии, которые были предоставлены Финляндии от начала процесса ратификации ее вступления. Другой подход к гарантиям безопасности применен для Израиля. Возможно, мы увидим что-то посередине, — сказал Павел.

Президент Чехии считает, что если страны зафиксируют на бумаге то, что уже делают для Украины, а также включат этот долгосрочный план поддержки, то это уже звучит как гарантия.

— Но, конечно, это будет зависеть от того, сколько средств страны захотят выделить на такой план. Но если есть готовность предоставить план, то должна быть также и готовность предоставить его в форме гарантии, — добавил он.

После начала ратификации вступления Финляндии в НАТО ей были предоставлены гарантии безопасности такие же, как у стран, входящих в блок, в том числе и положения статьи 5. В этой статье сказано, что нападение на одного союзника НАТО будет означать нападение на всех членов Альянса.

Израильская модель означает обязательства в области безопасности с Соединенными Штатами. Сейчас США обязаны в течение 10 лет поддерживать Иерусалим военной и финансовой помощью.

Ранее генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что на ближайшем саммите НАТО подаст четкий сигнал, что готово принять Украину.

Читайте также
Вопрос о членстве Украины станет одной из самых горячих точек на саммите НАТО — CNN
Для Украины рассматривается две модели гарантий безопасности — президент Чехии

Источник: Радио Свобода
Война в Украине, НАТО, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Экипаж Bradley выжил после прямого попадания Града – Маляр
Екіпаж Бредлі
Семи областям угрожают удары ракетами Х-35 из комплексов Бал — Генштаб
комплекс Бал
Сырский показал уничтожение украинскими защитниками техники россиян
Для Украины рассматривается две модели гарантий безопасности — президент Чехии
Украинцы имеют успех и способны освободить оккупированные территории — Столтенберг
Єнс Столтенберг
Гендиректор МАГАТЭ начал поездку на оккупированную Запорожскую АЭС
Рафаель Гроссі
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (14.06.2023)
Для Украины рассматривается две модели гарантий безопасности — президент Чехии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.06.2023)
Для Украины рассматривается две модели гарантий безопасности — президент Чехии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.06.2023)
Для Украины рассматривается две модели гарантий безопасности — президент Чехии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.06.2023)
Для Украины рассматривается две модели гарантий безопасности — президент Чехии
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь