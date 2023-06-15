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Юлия Соколова, редактор ленты

Гендиректор МАГАТЭ начал поездку на оккупированную Запорожскую АЭС

Рафаель Гроссі

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал визит на Запорожскую атомную электростанцию, которая более года находится под оккупацией войск РФ.

Об этом сообщили в Национальной атомной энергогенерирующей компании Энергоатом.

– Генедиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал визит на временно оккупированную Запорожскую АЭС, – отметили в компании.

Гросси возглавил миссию МАГАТЭ, которая, в частности, должна оценить последствия для ЗАЭС от подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Ожидается, что гендиректор МАГАТЭ проведет ротацию работников агентства на АЭС.

Накануне появилась информация, что поездку Гросси на Запорожскую АЭС отложили из соображений безопасности, и она может состояться в четверг, 15 июня.

13 июня глава агентства встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Перед визитом в Украину Гросси анонсировал запуск программы помощи нашей стране в связи с подрывом Каховской ГЭС. МАГАТЭ планирует определить влияние затопления на питьевую воду, здоровье людей, почву, управление водными ресурсами, а также оценить целостность критической инфраструктуры.

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Источник: Энергоатом

Фото: Энергоатом

Война в Украине, ЗАЕС, Каховська ГЕС, МАГАТЕ
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