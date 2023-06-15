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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Гендиректор МАГАТЕ розпочав поїздку на окуповану Запорізьку АЕС

Рафаель Гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розпочав візит на Запорізьку атомну електростанцію, яка понад рік перебуває під окупацією військ РФ.

Про це поінформували в Національній атомній енергогенерувальній компанії Енергоатом.

– Генедиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, – зазначили в компанії.

Гроссі очолив місію МАГАТЕ, яка, зокрема, має оцінити наслідки для ЗАЕС від підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції (ГЕС).

Очікується, що гендиректор МАГАТЕ здійснить ротацію працівників агентства на АЕС.

Напередодні з’явилася інформація що поїздку Гроссі на Запорізьку АЕС відклали з міркувань безпеки, і вона може відбутися в четвер, 15 червня.

13 червня глава агентства зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Перед візитом до України Гроссі анонсував запуск програми допомоги нашій країні у зв’язку з підривом Каховської ГЕС. МАГАТЕ планує визначитт вплив затоплення на питну воду, здоров’я людей, ґрунт, управління водними ресурсами, а також оцінити цілісність критичної інфраструктури.

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Джерело: Енергоатом

Фото: Енергоатом

Війна в Україні, ЗАЕС, Каховська ГЕС, МАГАТЕ
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