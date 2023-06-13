Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети
На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Обмен изношенных и “старых” долларов: в НБУ объяснили правила
Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

В Киеве установят несколько сотен модульных наземных укрытий – Кличко

Укриття
Фото: МВД

В Киеве планируют установить несколько сотен модульных бетонных наземных укрытий. В них горожане смогут переждать воздушную тревогу.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, такое решение было принято 13 июня во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Речь идет о приобретении и установке на территории города от 200 до 250 модульных укрытий.

Для этого будет выделено 300 млн грн из киевского бюджета.

Точное количество наземных укрытий и места их установки определят в течение 3-5 дней. Над этим вопросом работают Департамент муниципальной безопасности КГГА совместно с Главным управлением ГСЧС в Киеве и главами районных администраций.

Кроме того, главы районов Киева должны предоставить данные о необходимости модульных укрытий для школ и детсадов, где отсутствуют подземные бомбоубежища.

Что известно о ревизии укрытий в Киеве

В ночь на 1 июня российские войска совершили очередную ракетную атаку на Киев. Силы ПВО сбили все ракеты, однако их обломки упали в некоторых районах столицы, в том числе возле поликлиники в Деснянском районе.

В тот момент местные жители пытались попасть в закрытое укрытие поликлиники. В результате падения обломков погибли девятилетняя девочка, ее мама и еще одна женщина.

После этой трагедии в Киеве провели проверку всех укрытий. По данным КГГА, более 3 тыс. (65%) признаны годными, еще 21% – могут быть таковыми при условии обустройства. Не отвечают техническим условиям 14% проверенных помещений.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на пятницу проекты решений об ответственности и должном уровне защиты людей во время воздушных тревог.

Читайте также
В Киеве планируют забирать у владельцев укрытия, в которые не пускают людей во время тревоги
Віталій Кличко

бомбосховище, Война в Украине, Виталий Кличко, Київ, КГГА, укриття
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Украине изменили правила выезда детей за границу с доверенностью — что известно
дитина
РФ пытается вернуть Макаровку под свой контроль, стирая с лица земли — ВСУ
Звільнена Макарівка
На Бахмутском направлении активность врага уменьшилась — Череватый
В Киеве установят несколько сотен модульных наземных укрытий – Кличко
Речь идет о 41 единице: Украина подала в Австралию запрос по истребителям F-18
В Киеве установят несколько сотен модульных наземных укрытий – Кличко
В центре и на севере Мелитополя были слышны взрывы — мэр
Вибух
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
В Киеве установят несколько сотен модульных наземных укрытий – Кличко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
В Киеве установят несколько сотен модульных наземных укрытий – Кличко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (12.06.2023)
В Киеве установят несколько сотен модульных наземных укрытий – Кличко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (12.06.2023)
В Киеве установят несколько сотен модульных наземных укрытий – Кличко
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь