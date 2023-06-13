В Киеве установят несколько сотен модульных наземных укрытий – Кличко

В Киеве планируют установить несколько сотен модульных бетонных наземных укрытий. В них горожане смогут переждать воздушную тревогу.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, такое решение было принято 13 июня во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Речь идет о приобретении и установке на территории города от 200 до 250 модульных укрытий.

Для этого будет выделено 300 млн грн из киевского бюджета.

Точное количество наземных укрытий и места их установки определят в течение 3-5 дней. Над этим вопросом работают Департамент муниципальной безопасности КГГА совместно с Главным управлением ГСЧС в Киеве и главами районных администраций.

Кроме того, главы районов Киева должны предоставить данные о необходимости модульных укрытий для школ и детсадов, где отсутствуют подземные бомбоубежища.

Что известно о ревизии укрытий в Киеве

В ночь на 1 июня российские войска совершили очередную ракетную атаку на Киев. Силы ПВО сбили все ракеты, однако их обломки упали в некоторых районах столицы, в том числе возле поликлиники в Деснянском районе.

В тот момент местные жители пытались попасть в закрытое укрытие поликлиники. В результате падения обломков погибли девятилетняя девочка, ее мама и еще одна женщина.

После этой трагедии в Киеве провели проверку всех укрытий. По данным КГГА, более 3 тыс. (65%) признаны годными, еще 21% – могут быть таковыми при условии обустройства. Не отвечают техническим условиям 14% проверенных помещений.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на пятницу проекты решений об ответственности и должном уровне защиты людей во время воздушных тревог.

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