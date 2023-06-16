Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів

Дніпровська районна держадміністрація Києва достроково розірвала договір на закупівлю сотень барабанів, які призначалися для “психологічного розвантаження дітей” в укриттях під час повітряних тривог.

Про це поінформував тимчасовий виконувач обов’язків голови Дніпровської РДА Павло Бабій.

Він запевнив, що кошти з бюджету Києва та держави на придбання барабанів ще не встигли витратити.

– А також достроково розірвано договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук, – зазначив Бабій.

Тендер на закупівлю барабанів із натуральної шкіри та комплектів молоточків до них оголошувало управління освіти Дніпровської РДА. За музичні інструменти мали заплатити майже 900 тис. грн.

Павло Бабій уточнив, що ініціював службове розслідування через закупівлю барабанів, а також овочерізок і сковорідок управлінням освіти РДА. Розібратися в ситуації столичну владу спонукав “суспільний резонанс та розголос у ЗМІ”.

Вирішено створити комісію з представників Департаменту освіти і науки КМДА, Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, а також Дніпровської РДА. Вона має перевірити обґрунтованість та доцільність подібних закупівель під час війни.

Як відомо, після загибелі людей біля зачиненого укриття в Деснянському районі Києва в столиці провели перевірку всіх захисних споруд.

За даними КМДА, понад 3 тис. укриттів (65%) визнані придатними, ще 21% – можуть бути такими за умови облаштування. Не відповідають вимогам 14% перевірених приміщень.

Джерело: Дніпровська РДА

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