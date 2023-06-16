Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Рік у Чорному морі не варто купатися та рибалити: науковець про наслідки підриву Каховської ГЕС
На дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття
Вибухи на Тернопільщині: триває масштабна повітряна тривога
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів

Барабани
Фото: Depositphotos

Дніпровська районна держадміністрація Києва достроково розірвала договір на закупівлю сотень барабанів, які призначалися для “психологічного розвантаження дітей” в укриттях під час повітряних тривог.

Про це поінформував тимчасовий виконувач обов’язків голови Дніпровської РДА Павло Бабій.

Він запевнив, що кошти з бюджету Києва та держави на придбання барабанів ще не встигли витратити.

– А також достроково розірвано договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук, – зазначив Бабій.

Тендер на закупівлю барабанів із натуральної шкіри та комплектів молоточків до них оголошувало управління освіти Дніпровської РДА. За музичні інструменти мали заплатити майже 900 тис. грн.

Павло Бабій уточнив, що ініціював службове розслідування через закупівлю барабанів, а також овочерізок і сковорідок управлінням освіти РДА. Розібратися в ситуації столичну владу спонукав “суспільний резонанс та розголос у ЗМІ”.

Вирішено створити комісію з представників Департаменту освіти і науки КМДА, Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, а також Дніпровської РДА. Вона має перевірити обґрунтованість та доцільність подібних закупівель під час війни.

Як відомо, після загибелі людей біля зачиненого укриття в Деснянському районі Києва в столиці провели перевірку всіх захисних споруд.

За даними КМДА, понад 3 тис. укриттів (65%) визнані придатними, ще 21% – можуть бути такими за умови облаштування. Не відповідають вимогам 14% перевірених приміщень.

Читайте також
У Києві встановлять кілька сотень модульних наземних укриттів – Кличко
Укриття

Джерело: Дніпровська РДА

бомбосховище, держзакупівлі, Київ, укриття
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЄС не підтримає ініціативу африканських лідерів, якщо це передбачатиме заморозку конфлікту – Стано
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
Подолання корупції та готовність укриттів: 23 червня відбудеться засідання РНБО
Апарат РНБО
Ракетна атака на Київ є посланням Африці, що РФ хоче війни, а не миру – Кулеба
Дмитро Кулеба
Кличка можуть зняти з посади очільника КМДА: Гайдай і Камишін відмовилися її займати – ЗМІ
Віталій Кличко
Столична влада закупила в укриття барабани за майже 900 тис. гривень
Укриття
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (16.06.2023)
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (16.06.2023)
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь