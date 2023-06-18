Сегодня на фронте нас защищают много отцов, которых дома ждут дети. Есть среди них и многодетные. В частности, Чайка, боец 32 отдельной механизированной бригады. У него трое – все рожденные уже в войну: два мальчика 8 и 6 лет и 2-летняя дочь.

У Чайки есть опыт. В 2015 году пошел по мобилизации. Затем был контракт. За годы боев был в Авдеевке, Торецке. После полномасштабного вторжения снова встал на защиту.

– Да, я имею право служить по месту прописки. Дома хорошо с семьей, можно исполнять обязанности. Но хорошо там быть, где ты нужен, где можешь принести максимальную пользу для своего государства, даже для своей семьи. Я знаю, на фронте людей не хватает, а особенно людей-офицеров, которые могут взять на себя ответственность и отдать приказ, совершить те действия, сохранить жизнь личного состава, — говорит Чайка.

Сейчас смотрят

Боец понимает, что дети растут без него, что он им нужен. Поэтому уверен: если бы не война, был бы лучшим папой.

– На собственном примере я могу только показать, как я люблю свою страну и все, а не как я люблю своих детей. Потому что детям нужен папа здесь и сейчас, а не по телефону. Чтобы вместе выйти на улицу поговорить именно тогда, когда это по душе сыну, а не тогда, когда мне позволяет это служба, — рассказывает боец.

А служба такова, что связь плохая, поэтому разговор занимает всего несколько минут в день.

— Первый вопрос, который я им задаю, особенно парням: “А вы кровать застелили утром? Зубы почистили? Зарядку сделали? Подготовили учебники к школе?” (это когда был учебный год), а уже потом расспрашиваю, как провели время, что там в школе, сколько голов забил (старший сын ходит на занятия по футболу), – говорит он.

Старший 8-летний сын взял уже на себя часть обязанностей отца.

— Очень помогает жене, он иногда выполняет такие задачи, что должен был делать я, должен был выполнять родительские обязанности. Он сказал однажды, я как вырасту, то так много детей не буду иметь. Потому что это тяжело, много времени, много внимания уделять, – рассказывает боец.

Говорит, дети, может, и гордятся им, но точно хотят, чтобы скорее вернулся домой. И мужчина знает, что после победы все свое внимание отдаст детям, все наверстает, все компенсирует.

– Вот тогда я своим примером хочу показать, как жить дальше, как помогать матери, как помогать жене, как воспитывать детей. Хочу сделать какую-нибудь работу вместе – выкопать грядку, посадить дерево, посадить какие-то овощи, а потом их выкопать и увидеть свой результат, — говорит Чайка.

Думает и о будущем детей. Хочет, чтобы они выбрали дело по душе, а не только то, что приносит деньги.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.