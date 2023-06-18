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Оксана Михайлова, Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту

Пишаються, але хочуть щоб скоріше повернувся: боєць “Чайка” про військову служба та батьківство

Пишаються, але хочуть щоб скоріше повернувся: боєць “Чайка” про військову служба та батьківство

Сьогодні на фронті нас захищають багато татусів, на яких вдома чекають діти. Є серед них і багатодітні батьки. Такий і “Чайка”, боєць 32-ї окремої механізованої бригади. У нього троє – всі народжені вже у війну – два хлопці 8-ми та 6-ти і 2-річна доня.

“Чайка” має досвід. У 2015-му пішов по мобілізації. Потім був контракт. За роки боїв був у Авдіївці, Торецьку. Після повномасштабного вторгнення знову став на захист.

Пишаються, але хочуть щоб скоріше повернувся: боєць “Чайка” про військову служба та батьківство

– Так, я маю право служити по місцю прописки. Вдома добре з сім’єю, можна виконувати обов’язки. Але добре там бути, де ти потрібен, де ти можеш принести максимальну користь для своєї держави, навіть для своєї сім’ї. Я знаю, на фронті людей не вистачає, а особливо людей-офіцерів, які можуть взяти на себе відповідальність і віддати той наказ, зробити ті дії, зберегти життя особового складу, – каже “Чайка”.

Боєць розуміє, що діти ростуть без нього, що він їм потрібний. Тому впевнений: аби не війна, був би кращим татом.

– На власному прикладі я можу тільки показати, як я люблю свою країну і все, а не як я люблю своїх дітей. Тому що дітям потрібен тато тут і зараз, а не по телефону. Щоб разом вийти на вулицю поговорити саме тоді, коли це по душі сину, а не тоді коли мені дозволяє це служба, – розповідає боєць.

А служба така, що зв’язок поганий, тому часом розмова займає всього кілька хвилин на день.

– Перше питання я їм задаю, особливо хлопцям: “А ви ліжко застелили вранці? Зуби почистили? Зарядку зробили? Підготували підручники до школи? (це коли був навчальний рік)”, а вже потім розпитую як провели час, що там у школі, скільки голів забив (старший син ходить на заняття з футболу), – говорить він.

Найстарший 8-річний син взяв уже на себе частину  батькових обов’язків.

– Дуже допомагає дружині, він іноді виконує такі завдання, що це мав би бути я, мав би виконувати батьківські обов’язки. Він сказав одного разу, я як виросту, то так багато дітей не буду мати. Бо це тяжко, багато часу, багато уваги приділяти, – розповідає боєць.

Каже, діти, можливо, і пишаються ним, але точно хочуть, щоби скоріше повернувся додому. І чоловік знає, що після перемоги всю свою увагу віддасть дітям, все надолужить, все компенсує.

– От тоді я своїм прикладом хочу показати, як жити далі, як допомагати матері, як допомагати дружині, як виховувати дітей. Хочу зробити якусь роботу разом – викопати грядку, посадити дерево, посадити якісь овочі, а потім їх викопати і побачити свій результат, – каже “Чайка”.

Думає і про майбутнє дітей. Хоче, аби вони обрали справу до душі, а не лише ту, яка приносить гроші.

Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія, українські військові
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