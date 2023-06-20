Российская армия заминировала пруд-охладитель Запорожской АЭС — Буданов

Российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. В частности, речь идет о минировании пруда-охладителя станции.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона Единые новости.

Он отметил, что из-за того, что российские оккупанты уничтожили плотину Каховской ГЭС, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

— Но второе, самое страшное, это то, что ЗАЭС была дополнительно заминирована. И самое страшное, что был заминирован охладитель. Если они выведут его из строя, то велика вероятность, что будут значительные проблемы, — сказал он.

Как известно, войска РФ взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. После этого теракта вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

15 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную россиянами ЗАЭС. Он отметил, что вода в пруду-охладителе АЭС остается на достаточном уровне. Это означает, что станция может работать безопасно в течение определенного времени.

Недавно в комментарии иностранным журналистам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ хочет взорвать Запорожскую атомную электростанцию, чтобы навязать Украине условия российского диктатора Владимира Путина.

Фото: ГУР

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