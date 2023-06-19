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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Каховская ГЭС: СМИ показали фото авто со взрывчаткой на плотине за неделю до подрыва

Каховська ГЕС

За несколько дней до взрыва плотины Каховской ГЭС многие российские солдаты находились в критической зоне внутри ГЭС, где, считается, мог произойти взрыв.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

На фотографиях, сделанных с украинского беспилотника, полученных AP и датированных 28 мая, видно автомобиль, припаркованный на дамбе. В машине заметны огромные бочки, одна из которых, похоже, соединена с наземной миной, а кабель тянется в сторону к берегу реки, который захватили российские оккупанты.

Как пишет AP, неизвестно, сколько времени машина там простояла.

Украинский спецназовец на условиях анонимности сказал, что автомобиль выглядел заминированным. По его словам, одной заминированной машины не достаточно, чтобы разрушить плотину. Он предположил, что подрыв машины мог усилить запланированный взрыв в машинном зале и разрушить верхнюю часть ГЭС.

Американский чиновник со ссылкой на разведданные подтвердил, что российские оккупанты “некоторое время находились” в районе машинного зала на Каховской ГЭС.

Взрыв, обнаруженный в 2:54 ночи по местному времени, зафиксировали норвежские сейсмические мониторы на уровне почти 2 баллов. Для сравнения, взрыв в порту Бейрута, который унес жизни десятков людей и вызвал значительные разрушения, был зарегистрирован на уровне 3,3 балла по сейсмической шкале и содержал не менее 500 тонн взрывчатки.

— Это означает, что это был значительный взрыв, — сказала Анне Стрёммен Лике, гендиректор Норвежского агентства по мониторингу землетрясений NORSAR.

Через несколько минут вода из Каховского водохранилища начала каскадом прорываться через разрушенную плотину, затопляя песчаные острова на реке и затопляя большую часть юга Украины, включая территорию, которая пока оккупирована Россией.

Как известно, войска РФ взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. После этого теракта вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

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Каховська ГЕС

Фото: Укргидроэнерго

Источник: AP News
Война в Украине, Каховська ГЕС, Херсонская область
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