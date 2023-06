Каховская ГЭС: СМИ показали фото авто со взрывчаткой на плотине за неделю до подрыва

За несколько дней до взрыва плотины Каховской ГЭС многие российские солдаты находились в критической зоне внутри ГЭС, где, считается, мог произойти взрыв.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

На фотографиях, сделанных с украинского беспилотника, полученных AP и датированных 28 мая, видно автомобиль, припаркованный на дамбе. В машине заметны огромные бочки, одна из которых, похоже, соединена с наземной миной, а кабель тянется в сторону к берегу реки, который захватили российские оккупанты.

Как пишет AP, неизвестно, сколько времени машина там простояла.

Russia had the means, motive and opportunity to bring down a Ukrainian dam that collapsed earlier this month while under Russian control, according to exclusive drone photos and information obtained by @AP. https://t.co/ao2UEjWvfT

— The Associated Press (@AP) June 18, 2023