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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Російська армія замінувала ставок-охолоджувач Запорізької АЕС – Буданов

Кирило Буданов

Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, йдеться про мінування ставка-охолоджувача станції.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він наголосив, що через те, що російські окупанти знищили греблю Каховської ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

— Але друге, найстрашніше, це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми, – сказав він.

Як відомо, війська РФ підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. Після цього теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра.

15 червня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану росіянами ЗАЕС. Він зазначив, що вода у ставку-охолоджувачі АЕС залишається на достатньому рівні. Це означає, що станція може працювати безпечно упродовж певного часу.

Нещодавно у коментарі іноземним журналістам президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ хоче підірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб нав’язати Україні умови російського диктатора Володимира Путіна.

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Каховська ГЕС

Фото: ГУР

ЗАЕС, Кирило Буданов, Мінування, Розвідка
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