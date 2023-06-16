Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Задержка выплат ВПЛ: куда звонить и к кому обращаться
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Под Броварами полицейская на авто насмерть сбила военного – что известно
Последствия подрыва Каховской ГЭС: какие населенные пункты затопило — карта
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Вода в пруду-охладителе ЗАЭС остается на достаточном уровне – Гросси

гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.

На личной странице в Twitter он обнародовал видеообращение, снятое на фоне пруда-охладителя ЗАЭС.

Гросси отметил, что вода в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается на достаточном уровне. Это означает, что станция может работать безопасно в течение определенного времени.

Отметим, что целью визита гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС стала оценка ситуации на ядерном объекте в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

Перед визитом в Украину Гросси анонсировал запуск программы помощи нашей стране в связи с подрывом гидроэлектростанции.

МАГАТЭ планирует определить влияние затопления на питьевую воду, здоровье людей, почву, управление водными ресурсами, а также оценить целостность критической инфраструктуры.

Читайте также
Ситуация достаточно очевидная: Гросси о заявлениях по поводу пыток над работниками ЗАЭС
Рафаель Гроссі

Фото: Энергоатом

Война в Украине, ЗАЕС, Каховська ГЕС, МАГАТЕ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Очередной Рамштайн прошел довольно результативно, мы крепнем — Зеленский
Володимир Зеленський
Кличко могут снять с должности главы КГГА: Гайдай и Камышин отказались ее занимать – СМИ
Віталій Кличко
Болгария хочет помочь Украине боеприпасами в рамках плана ЕС
Боєприпаси - Укроборонпром
Резников анонсировал создание ІТ-коалиции в рамках Рамштайна
Резніков з міністрами оборони Люксембургу та Естонії
Украина получит дополнительные 14 танков Leopard 2 – СМИ
Leopard 2
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк
Заходят небольшими группами: враг возле Горловки прощупывает позиции ВСУ
війна в Україні
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (14.06.2023)
Вода в пруду-охладителе ЗАЭС остается на достаточном уровне – Гросси
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.06.2023)
Вода в пруду-охладителе ЗАЭС остается на достаточном уровне – Гросси
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.06.2023)
Вода в пруду-охладителе ЗАЭС остается на достаточном уровне – Гросси
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь