Вода в пруду-охладителе ЗАЭС остается на достаточном уровне – Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.

На личной странице в Twitter он обнародовал видеообращение, снятое на фоне пруда-охладителя ЗАЭС.

Гросси отметил, что вода в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается на достаточном уровне. Это означает, что станция может работать безопасно в течение определенного времени.

Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa

