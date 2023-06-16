Вода в пруду-охладителе ЗАЭС остается на достаточном уровне – Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.
На личной странице в Twitter он обнародовал видеообращение, снятое на фоне пруда-охладителя ЗАЭС.
Гросси отметил, что вода в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается на достаточном уровне. Это означает, что станция может работать безопасно в течение определенного времени.
Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa
— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 15, 2023
Отметим, что целью визита гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС стала оценка ситуации на ядерном объекте в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.
Перед визитом в Украину Гросси анонсировал запуск программы помощи нашей стране в связи с подрывом гидроэлектростанции.
МАГАТЭ планирует определить влияние затопления на питьевую воду, здоровье людей, почву, управление водными ресурсами, а также оценить целостность критической инфраструктуры.
Фото: Энергоатом
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