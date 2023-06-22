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Україна
Вероніка Бойко, Журналістка Факти ICTV
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Дуда про саміт НАТО: Запрошення України до членства – на стадії обговорення

Україна-НАТО
Фото: Unsplash

Одним із ключових результатів майбутнього саміту НАТО для України стане створення нового органу співпраці. А запрошення нашої держави до членства перебуває на стадії обговорення.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю українським журналістам, зокрема Фактам ICTV.

Йдеться про створення Ради Україна – НАТО замість відповідної Комісії.

Дуда висловив переконання, що таку пропозицію підтримають всі члени військового блоку і це “фактично вже вирішене питання”. Польський лідер пояснив, що Рада Україна – НАТО буде значно сильнішою структурою з точки зору здатності України мобілізувати блок у потрібний момент.

– Дуже сильна пропозиція щодо цієї Ради полягає в тому, що Україна може вимагати її скликання в будь-який час, якщо вважає, що виникла загрозлива ситуація. Це великий привілей. Позиція України у відносинах з НАТО як держави-партнера стане набагато сильнішою завдяки цьому, – наголосив Дуда, відповідаючи на запитання, на які конкретні результати може розраховувати Київ за підсумками саміту.

Президент Польщі визнав, що ще більш потужним сигналом було б формальне запрошення України до членства в НАТО на Вільнюському саміті. Тобто якби наша держава внаслідок рішення саміту “почала завершальний етап” приєднання до блоку.

Це ще не означало б вступу до блоку, але стало б “маяком, який показує кінець шляху до НАТО”.

Дуда пояснив, що це дуже серйозне рішення, яке зараз “перебуває на стадії обговорення”.

– І я побоююся, що сьогодні багато союзників будуть налаштовані скептично, – зазначив він.

Політик висловив переконання, що НАТО має надати нашій країні чіткий та сильний сигнал і ситуація Бухарестського саміту 2008 року не може повторитися. Тоді Україна, попри очікування, не отримала чітких перспектив членства в Організації Північноатлантичного договору.

– Я згоден з тим, що Україна сьогодні потребує значно сильнішого сигналу. І я сподіваюся, що він буде згенерований, – додав Дуда.

Як відомо, на саміті союзники планують підвищити рівень відносин з Україною з етапу Комісія Україна – НАТО до етапу Рада Україна – НАТО. Внаслідок цього офіційний Київ отримає рівні права з членами військового блоку.

Перше засідання нової Ради Україна – НАТО може відбутися вже під час саміту у Вільнюсі, запланованого на 11-12 липня.

Однак це рішення розкритикував глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що наша держава потребує членства в блоці, а не привілейованого партнерства. За словами міністра, це “все одно що надати танк без гармати”.

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Анджей Дуда, НАТО, Польща, Саміт НАТО, Україна-НАТО
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