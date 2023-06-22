В МАГАТЭ назвали ситуацию на ЗАЭС “крайне нестабильной”

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию на захваченной Запорожской АЭС “крайне нестабильной”.

В отчете МАГАТЭ он отметил, что подрыв Каховской ГЭС создал дополнительную опасность для функционирования станции.

– Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции является крайне нестабильной. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона, а также добавила серьезных трудностей для этой крупной атомной электростанции. Сейчас, как никогда, все стороны должны полностью соблюдать основные принципы МАГАТЭ, направленные на предотвращение ядерной аварии. Мы активизируем наши усилия, чтобы помочь гарантировать ядерную и физическую безопасность, а также оказываем помощь пострадавшему региону другими способами, – заявил Гросси.

Ранее в МАГАТЭ сообщали о минировании возле пруда-охладителя Запорожской АЭС. Однако во время визита генерального директора Рафаэля Гросси на месте не было обнаружено никаких мин.

Напомним, 20 июня руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что российские военные дополнительно заминировали охладитель на ЗАЭС.

Гендиректор МАГАТЭ начал поездку на оккупированную Запорожскую АЭС 15 июня.

Фото: Энергоатом

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