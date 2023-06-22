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Юлия Захарченко, редактор ленты

Во время визита Гросси мин не обнаружено: МАГАТЭ о минировании Запорожской АЭС

Запорізька АЕС
Фото: Факти ICTV

Международному агентству по атомной энергии известно о сообщении о минировании возле пруда-охладителя Запорожской атомной электростанции. Однако во время визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не обнаружили на месте никаких мин.

По сообщению МАГАТЭ, им известно о предварительном размещении мин за пределами периметра ЗАЭС и определенных местах за пределами периметра завода. Однако в агентстве уверяют, что не заметили взрывоопасных предметов.

— Наша оценка этих конкретных мест размещения заключалась в том, что хотя наличие любого взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не испытывают существенного влияния. Мы следим за этой проблемой с большим вниманием, — заявил Рафаэль Гросси.

Генеральный директор МАГАТЭ утверждает, что сейчас ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской атомной электростанции чрезвычайно опасная, а точнее, даже хрупкая.

По его словам, разрушение Каховского водохранилища стало катастрофой для Херсонской области и добавило серьезных трудностей для ЗАЭС. Гросси отметил, что все стороны должны полностью придерживаться основных принципов МАГАТЭ, направленных на предотвращение ядерной аварии.

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АЕС, Война в Украине, Енергодар, ЗАЕС, Запорожская область, Минирование, МАГАТЕ
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