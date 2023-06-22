У МАГАТЕ назвали ситуацію на ЗАЕС “вкрай нестабільною”

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі назвав ситуацію на захопленій Запорізькій АЕС “вкрай нестабільною”.

У звіті МАГАТЕ він зазначив, що підрив Каховської ГЕС створив додаткову небезпеку для функціонування станції.

– Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції є вкрай нестабільною. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. Зараз, як ніколи, усі сторони повинні цілком дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії. Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти гарантувати ядерну та фізичну безпеку, а також надаємо допомогу постраждалому регіону в інші способи, — заявив Гроссі.

Раніше у МАГАТЕ повідомляли про мінування біля ставка-охолоджувача Запорізької АЕС. Проте під час візиту генерального директора Рафаеля Гроссі на місці не було виявлено жодних мін.

Нагадаємо, 20 червня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив, що російські військові додатково замінували охолоджувач на ЗАЕС.

Гендиректор МАГАТЕ розпочав поїздку на окуповану Запорізьку АЕС 15 червня.

Фото: Енергоатом

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