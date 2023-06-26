Директор завода в 28. Что известно о новом вероятном руководителе Укроборонпрома Сметанине
26 июня в СМИ появилась информация, что Кабмин утвердил на должность нового руководителя государственного концерна Укроборонпром Германа Сметанина. Что известно о вероятном будущем руководителе — читайте в материале Фактов ICTV.
Биография Сметанина
Герман Сметанин после университета работал инженером-конструктором в харьковском КБ Морозова. За несколько лет он успевает поработать на Львовском бронетанковом заводе, директором по производству на заводе имени Малышева. В 28 лет он становится директором Харьковского бронетанкового завода, а спустя еще короткое время — гендиректором одного из промышленных гигантов, завода им. Малышева.
Стоит отметить, что Сметанину всего 31 год, но у него уже 9 лет производственного опыта.
Напомним, что, по неофициальной информации, Кабмин 26 июня обнародовал решение о назначении Сметанина руководителем государственного концерна Укроборонпром, оно должно вступить в силу 28 июня.
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